Finska zatvorila dio svog vazdušnog prostora i ograničila pomorski saobraćaj zbog straha od provokacija ruskih vojnih dronova.
Finska je privremeno zatvorila dio svog vazdušnog prostora i ograničila je pomorski saobraćaj blizu jugoistočne granice sa Ruskom Federacijom, piše "Rojters". Finska se odlučila na ovaj potez zbog straha od ulaska ruskih vojnih dronova u to područje.
Ovim povodom se oglasila i finska vojska. Saopštila je da su ove mjere uvedene kako bi nadležni organi mogli bezbjedno da reaguju ukoliko bespilotne letjelice uđu u finski vazdušni prostor.
"Na taj način možemo da obezbijedimo da nadležni organi mogu da djeluju ukoliko dronovi zalutaju u to područje, odnosno da sprovedu bezbjedne protivmjere i zaštite građane", izjavio je portparol finske vojske za "Rojters".
Finska nije otkrila na kojim obavještajnim podacima se zasniva odluka u uvođenju ovih ograničenja. Zbog velikog broja ulaska ruskih vojnih dronova u vazdušni prostor Rumunije, razmatra se aktiviranje Člana 4 NATO pakta - zahtev za hitne sastanka zbog mišljenja jedne ili više članica da su ugrožene.
‼️ Russia strikes NATO member Romania— War Radar (@War_Radar2)May 29, 2026
Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire.
Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident.
Romania is a NATO member state, fueling fears…pic.twitter.com/clUWZEZeP8