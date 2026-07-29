Finska zatvorila dio svog vazdušnog prostora i ograničila pomorski saobraćaj zbog straha od provokacija ruskih vojnih dronova.

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Finska je privremeno zatvorila dio svog vazdušnog prostora i ograničila je pomorski saobraćaj blizu jugoistočne granice sa Ruskom Federacijom, piše "Rojters". Finska se odlučila na ovaj potez zbog straha od ulaska ruskih vojnih dronova u to područje.

Ovim povodom se oglasila i finska vojska. Saopštila je da su ove mjere uvedene kako bi nadležni organi mogli bezbjedno da reaguju ukoliko bespilotne letjelice uđu u finski vazdušni prostor.

"Na taj način možemo da obezbijedimo da nadležni organi mogu da djeluju ukoliko dronovi zalutaju u to područje, odnosno da sprovedu bezbjedne protivmjere i zaštite građane", izjavio je portparol finske vojske za "Rojters".

Finska nije otkrila na kojim obavještajnim podacima se zasniva odluka u uvođenju ovih ograničenja. Zbog velikog broja ulaska ruskih vojnih dronova u vazdušni prostor Rumunije, razmatra se aktiviranje Člana 4 NATO pakta - zahtev za hitne sastanka zbog mišljenja jedne ili više članica da su ugrožene.