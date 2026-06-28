Novak Đoković otišao je na koncert superstara Bed Banija i tamo je izazvao delirijum uoči početka Vimbldona

Izvor: Printscreen/X/NoleLondon

Novak Đoković ponovo je pokazao da privlači pažnju gdje god se pojavi, bilo na teniskom terenu ili van njega. Ovoga puta bio je jedan od gostiju na koncertu svjetske muzičke zvijezde Bad Bunnyja u Londonu, gdje je izazvao veliko oduševljenje publike.

Kada se njegov lik pojavio na velikom ekranu stadiona Totenhema, uslijedile su ovacije, dok su brojni posjetioci odmah podigli telefone kako bi zabilježili trenutak.

Đoković je potom dobio mikrofon, a organizatori su mu sugerisali šta da kaže. Srpski as je izgovorio prepoznatljivu frazu po kojoj je portorikanski reper postao poznat, što je izazvalo dodatne ovacije i oduševljenje među prisutnima.

Snimci ovog trenutka ubrzo su se proširili društvenim mrežama, gdje su brojni fanovi komentarisali da je Đoković još jednom pokazao harizmu i osvojio publiku, ovoga puta daleko od teniskih terena.

Novak Djokovic is at the Bad Bunny concert in London tonight.pic.twitter.com/01DPcuIZ3z — Danny (@DjokovicFan_)June 27, 2026

"Acho PR es otra cosa", izgovorio je Nole i odmah posle toga nastao je delirijum i prvi taktovi pjesme koju je "naručio".

Vidjećemo hoće li mu ovo dati dodatnu energiju za treći grend slem sezone i napad na 25. grend slem pehar.