Srpski teniser Novak Đoković opisao je povratak Serene Vilijams na teren kao "inspirativan" i "epski".

Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

"To sam joj i rekao", izjavio je Đoković na Vimbldonu.

Ova 44-godišnja teniserka glavna je tema na Vimbldonu, dok se sprema da u utorak odigra svoj prvi meč u pojedinačnoj konkurenciji na ovom turniru poslije četiri godine, kada će se u prvom kolu sastati sa 53. teniserkom svijeta Majom Džoint.

Vilijams je bila van tenisa od svog oproštaja na US Openu 2022. godine, ali je prihvatila specijalnu pozivnicu da zaigra u ženskom dublu sa svojom sestrom Venus, koja ima 46 godina.

Nakon toga je prihvatila još jednu pozivnicu, za nastup u singlu.

"Viđam je u teretani češće nego što sam je, mislim, viđao kada je bila na vrhuncu karijere. To mi govori da ona zaista želi da ovo prođe na najbolji mogući način... Oduvijek sam se divio njenoj karijeri, njenom putu, njenoj priči", rekao je Đoković.

Serena Vilijams je posljednji put na Vimbldonu igrala 2022. godine, kada je u prvom kolu izgubila od Harmoni Tan, koja je tada zauzimala 115. mjesto na listi.

Vilijams, sedmostruka šampionka Vimbldona u singlu, mogla bi da se sastane sa aktuelnom šampionkom Igom Švjontek u trećem kolu.

(MONDO, agencije)