Zanimljiv susret najboljeg tenisera svijeta i popularne pjevačice Dare koja je veliku ekspanziju doživjela posle pobjede na Evroviziji.

Izvor: estradanaler/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković upoznao je pobjednicu Evrovizije 2026, pop pjevačicu Daru iz Bugarske. I ne samo to, zajedno sa njom i ćerkom Tarom, đuskao je u numeru koja je zaludjela Evropu "Bangaranga".

Nedavno je Đoković objavio kako pleše sa svojom naslednicom uz ovu pjesmu, a sada su slučajno sreli i harizmatičnu Daru koja je bila oduševljena idejom da se zajedno snime za društvene mreže. Malo je reći da je Tara bila uzbuđena zbog ovog susreta.

novak djokovic i dara bangaranga

❤️ pic.twitter.com/If6yOKv4TL — estradanaler (@estrada_na_ler)June 17, 2026

Koji su Đokovićevi planovi?

Srpski as je prije nekoliko dana bio u Barseloni gde je prisustvovao Velikoj nagradi Katalonije u Formuli 1, a sada će nastaviti pripreme za Vimbldon. Od ponedeljka je 7. teniser planete i prijeti mu pad na 9. poziciju, što mu dodatno može pogoršati šanse za osvajanje 25. grend slema.

Novak će u Atini brusiti formu za sezonu na travi, a pre Vimbldona neće odigrati nijedan pripremni turnir. Sve u svemu, Nole se jako zabavlja u ovom dijelu karijere, a rekordi i ATP lista odavno nisu njegov prioritet.