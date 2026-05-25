Pitanje je da li će Lionel Mesi biti spreman za Svjetsko prvenstvo na kojem Argentina brani titulu.

Fudbaleri Intera iz Majamija savladali su Filadelfija Junion (6:4) u američkom prvenstvu, a argentinski fudbaler Lionel Mesi učestvovao je u trijumfu sa dvije asistencije. Ipak, mnogo bitniji detalj je njegova povreda zbog koje je u 73. minutu napustio teren, uz bolnu grimasu na licu.

Nekoliko sekundi čekao je pored aut-linije da se dogodi prekid i da izađe iz igre. Kada je lopta konačno izbačena van terena Lionel Mesi je ustupio mjestu argentinskog fudbaleru Mateu Silvetiju, koji je u nadoknadi utakmice asistirao za poslednji gol na meču. Dok je odlazio sa terena, Lionel Mesi se držao za butinu i to bi moglo da zabrine svakog Argentinca. Pogledajte pomenutu situaciju:

The moment Messi chose not to risk Argentina’s World Cup with Inter Miami tonightpic.twitter.com/9h0qmuMqgQ — J. (@Messilizer0)May 25, 2026

Podsjećamo, Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku treba da bude šesto za Lionela Mesija. Debitovao je davne 2006. godine na utakmici protiv srbije i Crne Gore, gdje je u ubedljivom trijumfu Argentine upisao gol i asistenciju. Te godine Argentinci su zaustavljeni u četvrtfinalu koje je Mesi odgledao sa klupe, a u istoj fazi takmičenja završili su i naredni Mundijal. Do finala su stigli 2014. godine i nisu uspjeli da savladaju Njemce, 2018. godine Francuzi su ih eliminisali već u prvoj rundi nokaut faze.

Na kraju, Lionel Mesi je predvodio Argentinu do trofeja na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Bio je najbolji igrač tog turnira i pohod na titulu završio je sa čak sedam postignutih golova - dva u grupnoj i čak pet u nokaut fazi takmičenja, od čega su dva bila u velikom finalu protiv Francuske. Na Svjetskim prvenstvima je do sada odigrao 26 mečeva uz 13 golova i osam asistencija.