Zanimljiva scena dogodila se na Rolan Garosu, kad je domaći teniser Artur Žea prekinuo meč jer jednostavno nije mogao da izdrži...

Francuski teniser Arthur Géa (21) imao je nesvakidašnji problem tokom debitantskog nastupa na French Open. Mladi domaći igrač usred prvog seta morao je hitno da napusti teren zbog odlaska u toalet, i to u trenutku kada pravila ne dozvoljavaju pauzu.

Žea, koji trenutno zauzima 135. mjesto na ATP listi, gubio je od 13. nosioca Karen Khachanov rezultatom 4:2 u prvom setu kada je prišao sudiji i objasnio situaciju.

„Moram u toalet. Ne mogu više da se krećem ili ću to obaviti na terenu“, rekao je Žea sudiji na francuskom jeziku, nakon čega je nekoliko sekundi razgovarao sa njim prije nego što je užurbano napustio teren.

"I cannot wait... it's not a joke"



— TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026

Potez domaćeg tenisera izazvao je reakciju ruskog tenisera, pošto je između gemova došlo do prekida od oko tri minuta, iako nije bila predviđena pauza za promjenu strana. Karen Khachanov je zbog toga protestovao kod sudije.

Prema pravilima, odlazak u toalet dozvoljen je samo između setova, pa je situacija dodatno privukla pažnju na meču prvog kola. Na kraju je Hačanov uspio da opravda ulogu favorita i slavio rezultatom 6:3, 7:6 (3).

Za francuskog tenisera ovo je bio prvi nastup u glavnom žrijebu French Open, pošto je mjesto obezbijedio zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora.