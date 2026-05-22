Srpski teniser Novak Đoković približio se četvrtoj deceniji, a i dalje igra na vrhunskom nivou i prijetnja je novoj generaciji.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković danas slavi 39. rođendan. Ponovo će ga proslaviti na Rolan Garosu gdje će se boriti za nove rekorde, koje će nove generacije teško nadmašti. Kada Srbin kroči na teren u nedjelju, u njegovom vlasništvu će biti još jedno veliko tenisko dostignuće. Novak će postati čovjek sa najviše nastupa (82) na grend slem turnirima i tako prestići Rodžera Federera koji je ostao na 81.

Prvi rival biće mu Francuz Đovani Mpeši Perikar, dok ga u drugom kolu očekuje bolji iz duela Valentin Rojer (Francuska) ili kvalifikant. Potencijalni duel sa Hrvatom Dinom Prižmićem, od kojeg je poražen nedavno na Mastertu u Rimu, mogli bismo da gledamo u trećem kolu. Iako srpski as ima jako zahtjevan žrijeb na drugom grend slemu u sezoni, do finala ne može da se sastane sa prvim teniserom svijeta Janikom Sinerom.

Đoković potcijenjen, a i dalje je u vrhu

Srpski as je odigrao samo jedan takmičarski meč na šljaci od početka sezone i to u Rimu gdje je poražen u drugom kolu. Stoga, mnogi sumnjaju u njegovu fizičku spremnost da stigne do završnice turnira. Nije Novaku prvi put da poslije lošeg starta na ovaj podlozi stigne do borbe za trofej, a neumoljive brojke pokazuju da ga ne treba otpisivati.

Od debija na Rolan Garosu 2005. godine, Đoković je na pariskoj šljaci imao skor od 101 pobjede i 17 poraza, uključujući tri titule.

Đoković je osvojio Rolan Garos 2016, 2021. i 2023. godine, a u finalima je pobjeđivao Endija Mareja, Stefanosa Cicipasa i Kaspera Ruda. Prošle sezone je izgubio od Janika Sinera u polufinalu kada je poražen poslije borbe u tri seta.

Srpski as ima rezultat od 295 pobjeda i 73 poraza na šljaci, što je od 80,2 odsto pobjeda na ovoj podlozi. To mu donosi drugu poziciju po procentu pobjeda, a ispred njega je samo Karlos Alkaraz.