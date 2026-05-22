Nakon što je višestruko osuđivani ubica usmrtio 19-godišnjeg dostavljača, Hrvatska planira uvođenje doživotnog zatvora, ali i sankcije za nesavjesne sudije.

Hrvatski ministar pravde Damir Habijan najavio je izmjene zakona kojima bi u Hrvatskoj mogao biti uveden institut doživotnog zatvora, nakon slučaja Kristijana Aleksića iz Drniša, višestruko osuđivanog ubice koji je nedavno usmrtio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice Luku Milovca. Habijan je poručio da će, osim izmjena krivičnog zakonodavstva, biti pokrenut i postupak protiv dvoje sudija Opštinskog suda u Šibeniku zbog, kako je naveo, nesavjesnog obavljanja dužnosti u slučaju Aleksića.

Formira se radna grupa za izmjene zakona

Ministar pravde Hrvatske rekao je da će uskoro biti formirana posebna radna grupa koja će pripremiti izmjene više zakona. Prema njegovim riječima, prvi nacrt predloga očekuje se u roku od dvije sedmice. Kao jednu od najvažnijih promena izdvojio je upravo mogućnost uvođenja doživotnog zatvora.

„U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo dugotrajni zatvor do 40, odnosno 50 godina, međutim, nemamo institut doživotnog zatvora“, rekao je Habijan.

Novi nadzor nakon izlaska iz zatvora

Najavljene izmene trebalo bi da obuhvate i redefinisanje zaštitnog nadzora nakon odslužene kazne.

Habijan je istakao da će posebna pažnja biti posvećena praćenju osoba koje izlaze iz zatvora nakon izdržavanja kazni za teška krivična djela. Cilj izmena je, kako je naveo, jačanje bezbednosti i sprečavanje ponavljanja najtežih zločina.

Slučaj Kristijana Aleksića izazvao reakcije javnosti

Kristijan Aleksić uhapšen je nakon što je 16. maja ubio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice Luku Milovca. Poslije cjelonoćne policijske potrage određen mu je jednomjesečni pritvor.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da Aleksić iza sebe već ima više pravosnažnih presuda.

Ranije osuđivan za ubistvo

Prema dostupnim informacijama, Aleksić ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina zbog ubistva djevojke. Dvije presude bile su uslovne.

Još 1994. godine, kada je imao 17 godina, Aleksić je sa 17 uboda nožem usmrtio dvadesetdvogodišnju djevojku. U ranijim postupcima pominjani su i njegovi ozbiljni psihički problemi.

Sud u Šibeniku: Predmet čekao zbog zaostalih slučajeva

Opštinski sud u Šibeniku ranije je saopštio da je predmet protiv Aleksića iz 2023. godine dugo čekao zbog velikog broja zaostalih predmeta i nedostatka sudija.

Aleksić je tada bio prijavljen zbog ilegalnog posedovanja oružja, ali postupak još nije bio okončan, prenosi Srna.

