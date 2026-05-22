"Radila sam po 18 sati za 80 eura": Šok ispovijest Rade Manojlović

Pjevačica Rada Manojlović je prije Zvezdi Granda nastupala na veseljima i svadbama

Rada Manojlović danas važi za jednu od najpopularnijih pjevačica. Na estradu je ušla kroz takmičenje "Zvezde Granda", ali i prije nego što je stala na veliku scenu, godinama je nastupala na svadbama pod šatrama.

"Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon cjelodnevnog pjevanja, kada podijelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 eura! I sa tim treba živjeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pjesme, koje i danas rado pjevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pjesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unaprijed pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pjevam. Ako neka pjesma loše prolazi, odmah idem na sledeću" govorila je Rada i dodala da je od starijih kolega imala podršku.

" Pjevala sam uglavnom pod šatorima i tada su mi starije kolege rekle da nikada ne gledam na sat. Te savjete sam usvojila, pa i dan-danas kada sam na svirci, nikada ne gledam koliko ima sati " govorila je Manojlovićeva.

Rada je otkrila da "živi od stare slave" i da dugo nema hit pjesmu, ali to je ne remeti da dobro radi i da je ljudi vole.

" Nemam hit već sedam godina, kada sam snimila poslednji, duet sa Emirom Đulovićem za pjesmu "Svadba". Ali ja i dalje postojim na estradi i ljudi me vole. Sada imam jednu pjesmu u koju čvrsto vjerujem, meni je prelijepa i ubijeđena sam da će proći. Kada god je pustim, radi me toliko da bih se popela na plafon... Radili su mi je Albino i njegova ekipa " rekla je pjevačica prije nekoliko mjeseci u podkastu "Priče između nota".

"Žene su postale kockaste"

- Za sebe često kažem da sam kao Ćana, ona je tek sada izbila u prvi plan, a godinama je radila, pjevala i bila nenametljiva... Treba biti autentičan i istrajan i razbiti predrasude. Mene su ljudi zavoljeli jer sam prirodna, narodska i kao takva sam im simpatična. Nikada nisam željela da radim estetske operacije, jer su sve žene podlegle tom trendu i postale su nekako kockaste, imaju te muške brade... Ja se ne opterećujem ni obradom fotografija u fotošopu, ni stajlingom, na društvenim mrežama. Objavljujem fotografije i sa vašara, ali i iz kluba - rekla je pjevačica.





