ŽOK Budućnost Volej, nakon uspješne sezone u kojoj je osvojila prvi trofej u Kupu Crne Gore i zauzela treće mjesto u ligaškom dijelu prvenstva, nastavlja sa jačanjem tima za narednu sezonu.

Podgorički klub predstavio je novo pojačanje – reprezentativnu primačicu servisa Teodoru Čavić, koja u Budućnost stiže iz Luke Bar, piše CdM.

„Veoma se radujem dolasku u Budućnost, mislim da će mi promjena sredine dobro doći. Oni su ekipa koja je prethodnih sezona pokazala ogromni napredak i želju za rastom, što pokazuju i rezultati. Drago mi je što ću ove sezone biti dio te priče i nadam se da ćemo zajedničkim naporima ići samo uzlaznom putanjom“, kazala je Čavićeva.

U minule dvije sezone, Teodora Čavić je nastupala za Luku Bar, a ranije je igrala i za Galeb i Moraču.