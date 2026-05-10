Francuski Le Man ušao je u društvo najjačih klubova, a ta vijest posebno je obradovala Novaka Đokovića koji je investirao u klub.

Le Man se posle 16 godina vratio u najjaču ligu Francuske, od naredne sezone igraće u Ligi 1. Ova vijest je obradovala i Novaka Đokovića. Zašto? Zato što je srpski teniser jedan od ljudi koji je investirao u spomenuti fudbalski klub i već mu se sve to vraća. Bar neka lijepa vijest posle ispadanja sa turnira u Rimu.

Le Man je pobijedio Bastiju sa 2:0, mada je pitanje koji rezultat će biti registrovan sa ovog meča. Kada je Milan Robin u prvom minutu nadoknade postigao pogodak za 2:0 koji je značio da domaći tim ispada iz lige, nastao je haos. Nezadovoljni navijači počeli su da ubacuju baklje, pa su onda neki pokušali da ulete i na teren. Meč je prekinut. Da li će biti registrovan trijumfom 2:0 za Le Man ili 3:0 za "zelenim stolom" ostaje da se vidi. Ono što se neće promijeniti jeste prolazak Le Mana u Ligu 1 i ispadanje Bastije iz druge lige.

Nije Novak jedini koji je uložio novac u ovaj klub. Tu je i vjerenik Arine Sabalenke Jorgos Frangulis, ali i mnogi drugi sportisti. Među njima su i Felipe Masa, Tibo Kurtoa, Kevin Magnusen...

U Le Manu igrao i Drogba

Le Mans score in the 90+1' to make it 0-2, sealing their promotion to Ligue 1… and sending Bastia down to National 1.



Bastia fans respond by throwing flares onto the pitch. Match suspended with 1 min left as the referees walk off.



— Total Football (@TotalFootball)May 9, 2026

Le Man je klub u kom su stasali igrači poput Didijea Drogbe i Žervinja, ali je došlo do finansijskog kolapsa i bankrota, pa je klub morao da krene od nule. Postoji 40 godina, od čega je šest proveo u društvu najboljih i najbolji plasman je deveto mjesto.

Ispali su iz Lige 1 2010. godine i od tada čekaju povratak. Zbog finansijskih problema su igrali i u petoj ligi u jednom momentu. Postepeno su se vraćali i sada su uspjeli da obezbijede igranje sa najboljima kao drugoplasirani, iza Troe.