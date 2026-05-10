Zbog Nikole Pilića su teniseri bojkotovali Vimbldon, da li bi tako nešto stvarno moglo da se dogodi i ove godine zbog nezadovoljstva igrača.

Izvor: Profimedia

Teniseri i teniserke prete bojkotom. Nisu zadovoljni raspodelom nagradnih fondova na grend slemovima, smatraju da dobijaju premalo novca od ukupne zarade i žele više. Da li će doći do bojkota zaista? Ostaje da se vidi, sve je krenulo od izjave Arine Sabalenke koja je pokrenula neku vrstu revolucije. Ali, ne bi se to dogodilo prvi put, jer je Nikola Pilić ujedinio asove u prošlosti.

"Teniski otac" Novaka Đokovića i čovek koji je ostavio ogroman trag u "belom sportu" je nažalost preminuo. Međutim, svi pamte šta se dogodilo na Vimbldonu 1973. godine. Tada mu je jugoslovenski savez zabranio da igra na turnirima, mnogi najbolji svetski asovi su odbili da igraju u Londonu u znak podrške. Bio je to potez koji je zauvek promenio istoriju tenisa.

Stali su veliki asovi tada u njegovu odbranu i pokazali da mogu da se ujedine i da rade zajedno. Mogu li to da urade Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner, Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Elena Ribakina? Vreme će pokazati, ali odavno nisu bili ovoliko ljuti i besni.

Zašto je Pilić suspendovan?

Nikola Pilić je te 1973. godine imao najbolju sezonu u karijeri, izgubio je u finalu Rolan Garosa od Nastasea, bio u četvrtfinalu US opena, a posle rezultata u Parizu je verovao da može dobro da prođe u Londonu. Ali, tada je došla suspenzija od strane Jugoslovenskog teniskog saveza jer je navodno odbio da igra za reprezentaciju u Dejvis kupu. Suspendovan je na devet meseci.

Trebalo je da igra protiv Novog Zelanda u Zagrebu, ali je u istoj nedelji na programu bio Masters turnir dublova i odlučio je da igra tamo. Reprezentacija je doživela šokantan poraz od Novozelanđana, pa su krivicu svalili na Pilića i suspendovali su ga. Tada je za učešće na turnirima bilo neophodno i odobrenje nacionalnog saveza. Nikola je tvrdio da je na vreme obavestio čelnike Saveza i da su oni to prihvatili, ali je sve palo u vodu kada je dubl u sastavu Franulović/Jovanović izgubio od Novozelanđana.

Kada su krenule pretnje bojkotom suspenzija je smanjena sa devet na samo mesec dana, ali je to značilo da ne može da igra na Vimbldonu. Najveći asovi pisali su organizatorima, tražili da mu se omogući da igra u Londonu, pošto nisu dobili pozitivan odgovor usledio je bojkot koji je promenio istoriju.

Ko je podržao Nikolu, a ko se "pravio lud"?

Mnogi veliki asovi stali su uz Pilića tada. Među prvima je to uradio branilac titule Sten Smit, a onda i imena koja se i te kako pamte - Artur Eš, Džon Njukomb, Ken Rozvel, Roj Emerson, Adrijano Panata, Tom Gorman...

Ko je odbio i ko se "pravio lud". Od prvih 16 na svetu samo četvorica nisu podržali bojkot - Ilija Nastase, Aleks Metreveli, Jan Kodeš i Rodžer Tejlor. Kodeš je u finalu pobedio Metrevelija i osvojio titulu koju niko ne priznaje i dan-danas. Igrači poput Džimija Konorsa i Bjorna Borga ispali su u četvrtfinalu. Rumun Nastase se pravdao i tvrdio da je dobio naređenje od države da igra. Navodno je, iako to nikada nije potvrdio, namerno izgubio u četvrtom kolu da bi podržao bojkot.