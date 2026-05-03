Mlada ruska teniserka Mira Andrejeva moraće da nauči kako da se nosi sa porazima, ali i napadima koji nemaju veze sa sportom i fer-plejom.

Izvor: Profimedia/Alberto Gardin / imago sportfotodienst

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je prvu Masters titulu u karijeri, pošto je u finalu Madrida slavila protiv Ruskinje Mire Andrejeve 6:3, 7:5. Šampionka se nije ponijela šampionski jer nije željela da pruži ruku na mreži protivnici, a onda joj se tokom pobjedničkog govora nije ni obratila. Razlog je ratni sukob Rusije i Ukrajine, a ništa nije moglo da prođe bez komentara Aleksa Dolgopolova.

Nekadašnji teniser je jedan od najglasnijih otkad je počeo rat u Ukrajini, a sada je optužio mladu Ruskinju kako je lajkovala objave o Vladimiru Putinu.

"Čestitam Marti, sasvim zasluženo! Prvo njena protivnica lajkuje objave o Putinu, a onda se njeni fanovi pretvaraju da je ljubazna u govoru i mrze Martu. Kakvo prijatno subotnje veče", napisao je Dolgopolov.

Congratulations to Marta, well deserved!

First her opponent likes posts about putin, then her fans pretend she is gracious in the speech and hate Marta

What an enjoyable Saturday nighthttps://t.co/K6n08VhnCc — Alex Dolgopolov (@TheDolgo)May 2, 2026

Šta je rekla Marta Kostjuk?

Ukrajinka igra najbolju sezonu u karijeri, a sve je krunisala prvom titulom iz Serije 1000.

"Nevjerovatno je stajati ovdje, trebalo mi je godinama da dođem ovdje i sada mi jedino na pamet pada riječ - konzistentnost. To radim jako dobro u posljednjih godinu dana, ponosna sam na sebe i moj tim, hvala vam što ste uz mene. Ne znaju drugi kroz šta smo sve prošli i koliko sam puta htjela da odustanem, ali niste odustali i hvala vam", rekla je Marta Kostjuk u svom govoru koji je završila: "Slava Bogu i slava Ukrajini."

Šta je rekla Mira?

Mlada Ruskinja nije mogla da zadrži suze poslije poraza, a sigurno je da joj "kuliranje" protivnice takođe nije prijalo.

"Ponekad vidim druge igračice kako se smiju odmah nakon poraza... Ne razumijem kako ljudi to rade. Voljela bih da i ja mogu. Da li je važno da osjetim bol ovakvih poraza kako bih mogla da to iskoristim za napredak, ili treba da pokušam da obuzdam emocije? Iskreno, čak ni ne znam šta je bolje. Svaki put kada izgubim, svaki put je za mene kao kraj svijeta", rekla je Mira.