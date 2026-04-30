Davne 1993. napadač je stao na put blistavoj karijeri Monike Seleš. Sad - 33 kasnije - prisjećamo se stravičnog trenutka u svijetu sporta koji nikad ne bi smio da se ponovi

Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia, imago sportfotodienst / Profimedia

Na današnji dan, 30. aprila 1993, tenis je obilježila vjerovatno najmračnija situacija u svijetu sporta. Monika Seleš bila je napatnuta, usred meča, s leđa i sve to zbog fanatičnog navijača koji nije dozvoljavao da postoji neko bolji od Štefi Graf.

Rođena Novosađanka, tada najbolja na svijetu, sjedila je na klupi u pauzi između gemova, kad joj je s leđa prišao manijak koji ju je ubo nožem. Čitava scena dogodila se u Hamburgu, u Njemačkoj, u meču protiv Magdalene Malejeve. Nijemac po imenu Ginter Parhe, opsjednut teniserkom Štefi Graf, riješio je da nanese bol najboljoj na svijetu, nožem za sječenje kostiju je ubo Moniku između lopatica, a rana je bila duboka 1,3 centimetara.

Vidi opis Monika Seleš i dan koji je promijenio tenis: 33 godine od najmračnijeg trenutka u istoriji sporta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Ljekarska pomoć se brzo pojavila na terenu, iako je Monika ustala odmah poslije napada, nije imala dovoljno snage i završila je na zemlji. Novosađanki je hitno ukazana ljekarska pomoć, a istovremeno je obezbjeđenje savladalo nasilnika, mada je već bilo kasno... Iako rana nije bila preduboka, a rane su zarasle za nekoliko nedjelja, mentalna barijera koju je Monika imala nikad nije izblijedjela.

Monika Seleš je izbjegavala takmičenja naredne dvije godine. Patila je od depresije i poremećaja u ishrani, što je ostavilo dubok trag i u trenutku kad je poželjela da se vrati sportu.

Zašto je Monika Seleš napadnuta?

Najprije su postojale indicije da je čitav napad u Hamburgu imao političku konotaciju. Kao teniserka iz Jugoslavije Monika je dobijala brojne prijetnje smrću, a to što je prva teniserka na svijetu svakako joj nije išlo u korist. Međutim, vlasti u Njemačkoj su osporile ovu teoriju i napadača legendarne teniserke okarakterisali kao fanatika i mentalno poremećenu osobu koja je željela da povrijedi Moniku kako Novosađanka više ne bi mogla da igra tenis, a Štefi Graf ponovo postane prva na svijetu.

Pogledajte trenutka kad se dogodio napad na Moniku Seleš:

Trenutka kad je Monika Seleš napadnuta Izvor: YouTube/@WorldOfTennis

Napadač je proveo svega šest mjeseci u pritvoru, potom je dvije godine bio uslovno kažnjen i poslat na psihološko liječenje, a karijera Monike Seleš, za razliku od kratkih kazni, zauvijek je bila okončana. Ako je išta pozitivno iz ove situacije onda je to činjenica da su kontrole na stadionima pojačane, iako Monika Seleš tvrdi suprotno: "O trenutka kada sam ubodena nožem, mjere bezbjednosti se nisu promijenile", jednom prilikom je rekla.

"Ono što ljudi izgleda zaboravljaju jeste da me je ovaj čovjek namjerno napao nožem i da nije odslužio nikakvu kaznu za to. Ne bih se osjećala prijatno da se vratim", takođe je rekla.

Kasnije je objavljeno i da je napadač preminuo u avgustu 2022, u 68. godini.

Monika Seleš je u karijeri osvojila čak devet grend slem titule, a ambicije su bile najveće. Bila je šampionka Australijan opena četiri puta, tri puta je slavila na šljaci, a dva puta na US openu. U karijeri je osvojila 53 titule.

Kako izgleda Monika Seleš danas?

Izvor: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Monika Seleš se već tri godine bori sa autoimunom bolešću. Ova bolest prouzrokuje slabost u mišićima, a sve je otkrila prije tri godine dok je igrala tenis. Prvo je primijetila da vidi dvostruko, da se teže kreće, a onda je uslijedila dijagnoza koja ju je potpuno šokirala.

"Igrala sam sa nekom djecom i odjednom promašim loptu. Kažem sebi, šta mi je, vidim dvije loptice istovremeno. Bili su to očigledni simptomi koje nisam mogla da ignorišem. Tog dana je za mene počelo novo putovanje. Trebalo mi je mnogo vremena da sve to apsorbujem, otvoreno pričam o tome, jer je to veoma teško za mene. Veoma utiče na moj svakodnevni život", rekla je Seleš u intervjuu za AP.

Priznala je da nije imala pojma o kojoj se bolesti radi. "Nikada nisam čula da ova bolest postoji dok nisam prvi put otišla kod ljekara. Kada mi je dao dijagnozu, rekla sam 'šta'", rekla je nekada najbolja teniserka svijeta koja je na pravi način prihvatila nimalo laku dijagnozu:

"Kao što uvijek kažem djeci čiji sam mentor, uvijek morate da se prilagođavate. Lopta odskače, a vi morate da se prilagodite. Baš to sada radim."