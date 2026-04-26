Mark Markez eočekivano rano je završio trku u kojoj je bio među favoritima, ali je pobjedu odnio njegov brat Aleks

Mark Markez (33) imao je pol-poziciju za Veliku nagradu u Heresu, ali je trku završio na neočekivan način – izletio je sa staze i zabrinuo navijače.

Incident se dogodio u 11. krivini već u drugom krugu, kada je izgubio kontrolu i pao, dok je njegov motocikl odletio i raspao se na djelove. Publika je u nevjerici posmatrala pad, a mnogi su se hvatali za glavu zbog prizora na stazi.

Ipak, Španac je brzo ustao i bilo je jasno da nije riječ o težoj povredi – nakon nekoliko udaraca o asfalt, sam je napustio stazu.

Na kraju, pobjedu je odnio njegov mlađi brat Aleks, koji je iskoristio haos na stazi i stigao do trijumfa u Heresu.

Na kraju, u trci je slavio mlađi Markez, koji je prekinuo niz Marka Becekija i osvojio Veliku nagradu Španije. Iza Markeza, koji je tri godine mlađi od brata Marka, našli su se Beceki, Di Đanantonio, Martin i Ogura.

Mlađi Markez je najprije bio brži od lidera prvenstva, a potom i od brata koji je u ovoj trci imao pol-poziciju.

Vozač Grezinija ostavio je u prašini sve rivale, pa čak i Becekija koji je imao niz od pet pobjeda u kojima mu u posljednjem krugu nije bilo ravnog. Simbolično – Aleks je i prošle sezone slavio u domovini, pa se može reći da je nastavio u dobrom ritmu.