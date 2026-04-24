Prvi reket Bosne i Hercegovine Damir Džumhur završio je u petak nastup na Mastersu u Madridu.

Džumhur (ATP 84) je u drugom kolu poražen je od 29. nosioca turnira, Holanđanina Talona Grikspora (ATP 33), rezultatom 2:0 u setovima - 6:3, 6:4, nakon sat i 28 minuta igre.

Sarajevski teniser je odlično otvorio meč i prvi došao do brejka, međutim, Holanđanin je brzo uzvratio sa dva oduzeta servisa Džumhuru i osvojio prvi set sa 6:3.

U drugom setu Grikspor je odmah u prvom gemu "brejknuo" Džumhura, Damir je uspio da izjednači u četvrtom gemu, ali je neizvjesnost trajala samo do devetog gema, kada je Holanđanin ponovo napravio ključni brejk i stigao do pobjede.

Sada ga u trećem kolu očekuje duela sa pobjednikom meča između Huberta Hurkača i Lorenca Muzetija.

