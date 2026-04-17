Kotorani su u veoma uzbudljivom polufinalu u Kragujevcu savladali Jadran M:tel u bokeljskom derbiju i za trofej će se boriti sa boljim iz duela Radničkog i Šapca.

Izvor: MN Press

Vaterpolisti Primorca će prvi put u istoriji igrati u finalu Premijer regionalne lige.

Bilo je 22:20 poslije velike drame, nakon 17:17 u regularnom toku, a tragičar Novljana bio je Fran Valera – jedini koji nije pogodio sa pet metara u penal-ruletu.

Primorac je bolje otvorio bokeljski derbi i imao prednost u prvoj četvrtini, a u drugoj je Jadran preokrenuo i stigao do plus dva.

Na nepuna tri minuta do kraja 3. perioda je Jadran poveo 13:10, ali je uslijedila reakcija protivnika koji je za nešto više od četiri minuta serijom 4:0 stigao do novog vođstva 14:13.

Igralo se potom gol za gol, prednost je uglavnom imao tim sa Škvera, a Kotorane je do peteraca doveo Balša Vučković, strijelac pogotka za 17:17.

Kod peteraca je ključna bila treća serija kada je Valera šutirao preko gola.

Finale je u nedjelju od 20.30 – Primorac protiv Radničkog ili Šapca.