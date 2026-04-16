“Lavice” će mečeve grupne faze odigrati u rumunskoj Oradei. Izabranice Suzane Lazović će u prvom kolu igrati protiv Islanda, dva dana kasnije protiv Mađarske, a 7. decembra, u okviru treće runde, protiv Slovenije.
Crnogorske rukometašice će na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu igrati u A grupi zajedno sa Mađarskom, Slovenijom i Islandom odlučeno je žrijebom u Katovicama.
Sloveniju s klupe vodi proslavljeni stručnjak Dragan Adžić, dok su Islanđanke našem nacionalnom timu nanijele jedini poraz tokom kvalifikacionog ciklusa. Mađarska, iako bronzana sa prethodnog kontinentalnog takmičenja, vjerovatno je bila najpoželjnija iz prvog šešira.
Po dvije najbolje selekcije iz svake grupe izboriće plasman u glavnu rundu, koja će biti odigrana u Kluž-Napoki (grupe A, B i C) i Katovicama (grupe D, E i F).
Završni vikend prvenstva biće održan u dvorani “Spodek” u Katovicama, gdje su polufinala zakazana za 18, a finale i meč za treće mjesto za 20. decembar.
Šampionat u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj je na programu od trećeg do 20. decembra.
SASTAV GRUPA:
A grupa
Mađarska, CRNA GORA, Slovenija, Island
B grupa
Norveška, Rumunija, Švajcarska, Sjeverna Makedonija
C grupa
Danska, Španija, Turska, Grčka
D grupa
Holandija, Češka, Austrija, Hrvatska
E grupa
Francuska, Poljska, Farska Ostrva, Ukrajina
F Grupa
Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija