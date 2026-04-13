Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore biće u drugom šeširu na žrijebu za EHF Euro 2026, koji će biti obavljen u četvrtak u poljskim Katovicama. U drugom šeširu su još Španija, Njemačka, Poljska, Rumunija i Češka.
Nakon završetka kvalifikacija, Evropska rukometna federacija objavila je proceduru žrijeba koji će biti održan u četvrtak u 18 časova, javljaju Vijesti.
Plasman na Evropsko prvenstvo su izborile 24 reprezentacije. Timovi će biti raspoređeni u šest grupa sa po četiri selekcije u preliminarnoj fazi takmičenja, a prvenstvo je na programu od trećeg do 20. decembra.
Osvajači medalja sa prethodnog prvenstva - Norveška i Mađarska - nalaze se u prvom šeširu, zajedno sa Francuskom i Holandijom.
Domaćini prvenstva - Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka i Turska - raspoređeni su u drugi i treći šešir.
Reprezentacija Grčke, koja se nalazi u četvrtom šeširu, prvi put u istoriji izborila je plasman na Evropsko prvenstvo.
Selekcije su raspoređene u šešire na osnovu rezultata iz kvalifikacija, kao i konačnog plasmana sa Evropskog prvenstva 2024.
Šeširi za žrijeb:
Šešir 1: Norveška, Mađarska, Francuska, Švedska i Holandija.
Šešir 2: Njemačka, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Španija i Češka.
Šešir 3: Turska, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Austrija i Farska Ostrva.
Šešir 4: Hrvatska, Srbija, Island, Sjeverna Makedonija, Ukrajina i Grčka.
Preliminarna faza takmičenja biće odigrana u šest gradova, a određene reprezentacije su već unaprijed raspoređene u grupe:
Mađarska u grupi A (Oradea, Rumunija)
Rumunija u grupi B (Kluž-Napoka)
Turska u grupi C (Antalija)
Češka u grupi D (Brno)
Poljska u grupi E (Katovice)
Slovačka u grupi F (Bratislava)
Po dvije najbolje selekcije iz svake grupe izboriće plasman u glavnu rundu, koja će biti odigrana u Kluž-Napoki (grupe A, B i C) i Katovicama (grupe D, E i F).
Završni vikend prvenstva biće održan u dvorani "Spodek" u Katovicama, gdje su polufinala zakazana za 18, a finale i meč za treće mjesto za 20. decembar.