Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore biće u drugom šeširu na žrijebu za EHF Euro 2026, koji će biti obavljen u četvrtak u poljskim Katovicama. U drugom šeširu su još Španija, Njemačka, Poljska, Rumunija i Češka.

Nakon završetka kvalifikacija, Evropska rukometna federacija objavila je proceduru žrijeba koji će biti održan u četvrtak u 18 časova, javljaju Vijesti.

Plasman na Evropsko prvenstvo su izborile 24 reprezentacije. Timovi će biti raspoređeni u šest grupa sa po četiri selekcije u preliminarnoj fazi takmičenja, a prvenstvo je na programu od trećeg do 20. decembra.

Osvajači medalja sa prethodnog prvenstva - Norveška i Mađarska - nalaze se u prvom šeširu, zajedno sa Francuskom i Holandijom.

Domaćini prvenstva - Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka i Turska - raspoređeni su u drugi i treći šešir.

Reprezentacija Grčke, koja se nalazi u četvrtom šeširu, prvi put u istoriji izborila je plasman na Evropsko prvenstvo.

Selekcije su raspoređene u šešire na osnovu rezultata iz kvalifikacija, kao i konačnog plasmana sa Evropskog prvenstva 2024.

Šeširi za žrijeb:

Šešir 1: Norveška, Mađarska, Francuska, Švedska i Holandija.

Šešir 2: Njemačka, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Španija i Češka.

Šešir 3: Turska, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Austrija i Farska Ostrva.

Šešir 4: Hrvatska, Srbija, Island, Sjeverna Makedonija, Ukrajina i Grčka.

Preliminarna faza takmičenja biće odigrana u šest gradova, a određene reprezentacije su već unaprijed raspoređene u grupe:

Mađarska u grupi A (Oradea, Rumunija)

Rumunija u grupi B (Kluž-Napoka)

Turska u grupi C (Antalija)

Češka u grupi D (Brno)

Poljska u grupi E (Katovice)

Slovačka u grupi F (Bratislava)

Po dvije najbolje selekcije iz svake grupe izboriće plasman u glavnu rundu, koja će biti odigrana u Kluž-Napoki (grupe A, B i C) i Katovicama (grupe D, E i F).

Završni vikend prvenstva biće održan u dvorani "Spodek" u Katovicama, gdje su polufinala zakazana za 18, a finale i meč za treće mjesto za 20. decembar.