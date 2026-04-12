Fabio Fonjini brutalno iskren o stanju u tenisu i velikim problemima koje trenutno postoje jer nema ko da igra protiv Sinera i Alkaraza.

Karlos Alkaraz i Janik Siner dominiraju svjetskim tenisom trenutno. Praktično se "smjenjuju" sa peharom u ruci i samo zavisi ko na kom turniru podiže trofej. Jedini ko im za sada donekle parira je Novak Đoković. Nema nekog novog trećeg igrača, nekog "novog Novaka" koji bi se pojavio, kao što je to bio slučaj kada su dominirali Rodžer Federer i Rafael Nadal.

O tome je otvoreno govorio i Fabio Fonjini.

"Taj famozni treći igrač uz Sinera i Alkaraza ne postoji. Bar ne u ovom trenutku. Saša Zverev je na trećem mjestu i igra na visokom nivou, ali uvijek gubi kada igra protiv njih dvojice. Sviđa mi se Džek Drejper, ali ne znam da li će uspjeti da se vrati na onaj nivo prije povrede. Lorenco Muzeti zaslužuje komplimente, jer ne dolaziš slučajno do petog mjesta, ali se muči da nađe ritam poslije povrede u Australiji", kaže Fonjini za italijansku "Gazetu".

Svjestan je i on da trenutno tenisu nedostaje taj "novi Novak" i neko ko može bar da zaprijeti najboljoj dvojici na planeti.

"Problem je prost. Da bi izazvao Janika i Karlosa moraš da imaš konstantne rezultate i to niko ne uspijeva. Na nekom turniru možda izgube, to je moguće, ali kada pričamo o cijeloj sezoni, nedodirljivi su", zaključio je Fonjini.