Fabio Fonjini donio odluku da se povuče iz tenisa, a pamtimo kako je Novaku Đokoviću obrisao rekord.

Izvor: Profimedia

Italijanski teniser Fabio Fonjini (37) donio je odluku da se povuče, saopštio je na mastersu u Rimu. Kada će to tačno biti, nije precizirao, ali može da se nasluti da će u toku ove takmičarske godine "okačiti reket o klin" jer je naveo da će mu ovogodišnje učešće na mastersu u Rimu - biti i poslednjim put da igra pred domaćom publikom.

"Odlučio sam da mi ovo bude poslednje učešće na mastersu u Rimu. Srećan sam zbog svoje karijere. Imam divne uspomene s ovog turnira, posebno onu pobjedu nad Marejem, ali kao i kod svih stvari u životu - mora nekad da dođe kraj. Mislim da je ovo prava odluka", ispričao je Fabio Fonjini pred početak turnira u Rimu na kome mu je ipak "zemljak" Janik Siner ukrao pažnju jer vraća se posle suspenzije.

Fonjini, inače samo dva dana stariji od Novaka Đokovića, vjerovatno će u toku turnira više reći o ovoj odluci i planovima kako da se oprosti od tenisa, ko zna - možda i sa desetom titulom u rodnoj zemlji. Znamo da je igrač motivacije i trenutne inspiracije, pa ga možda baš ovakvi emotivni trenuci poguraju.

Ko je Fabio Fonjini?

Fonjini je rođen 24. maja 1987. godine u Arma di Tađi (Ligurija), a najbolji plasman u karijeri mu je deveto mjesto koje je držao sredinom 2019. godine.Trenutno je tek 107. na ATP listi i ove godine je bez pobjede na turnirima, doživio je tri poraza i zato je i odlučio da je vrijeme da svira kraj.

Tokom karijere bio je poznat kao "luda glava" i kao teniser koji se najbolje snalazi na šljaci, a ukupno je osvojio devet turnira. Na grend slemovima je samo jednom prošao u četvrtfinale, bilo je to 2011. godine na Rolan Garosu, dok to nikada posle nije ponovio. Ima i jedan grend slem pehar, ali u dublu sa Simoneom Bolelijem - bilo je to 2015. na Australijan openu. Kako kažu zvanični podaci, zaradio je preko 18 miliona dolara igrajući tenis.

Kako je Fonjini koštao Đokovića rekorda?

Kao i sa većinom ostalih tenisera, Novak Đoković ima odličan odnos i sa Fabijom Fonjinijem. Njih dvojica su generacija, razlika je tek dva dana, a igrali su ukupno osam puta do sada. Poslednji put, vjerovali ili ne, još davne 2016. godine u Šangaju. Inače, Đoković je dobio sve njihove duele, ali duel iz 2011. godine teško da može da "oprosti".

Bilo je to u četvrtfinalu Rolan Garosa kada se Fabio Fonjini predao i omogućio je Noletu da bez borbe ode u polufinale protiv Rodžera Federera. Ipak, zbog toga što je Fonjini predao, Nole nije oborio rekord po broju uzastopnih pobjeda.

Imao je Đoković 41 uzastopnu pobjedu u svojoj možda i najboljoj sezoni u karijeri, a da je pobijedio Fonjinija - bio bi na 42 i tako bi oborio rekord Džona Mekinroa koji i dan-danas važi. Nažalost, Fonjini je bio iscrpljen i nije mogao da igra, tako da je Đoković rekord tražio protiv Federera - i nije uspio u tome.