Britanski bokser Tyson Fury vratio se u ring na spektakularnoj bokserskoj večeri u Londonu, gdje je u glavnoj borbi večeri ubjedljivo savladao Arslanbeka Makhmudova i potvrdio da i dalje pripada samom vrhu teške kategorije.

Fury, koji je u ring ušao nakon perioda neaktivnosti i ranijih najava o povlačenju, od samog početka kontrolisao je ritam borbe i koristio svoju visinu, domet i iskustvo kako bi neutralisao agresivnog ruskog nokautera. Sudije su na kraju jednoglasno bodovale meč u njegovu korist, čime je „Kralj Cigana“ upisao još jednu ubjedljivu pobjedu u povratničkom nastupu.

Na istoj večeri, pažnju je privukao i sunaslovni meč u kojem je Conor Benn savladao bivšeg svjetskog šampiona Regisa Prograisa jednoglasnom odlukom sudija. Benn je tokom deset rundi diktirao tempo, bio konkretniji i aktivniji, dok je Prograis pokušavao da odgovori, ali bez uspjeha.

Duel je imao i emotivan epilog, jer je Prograis nakon borbe potvrdio da se povlači iz profesionalnog boksa, čime je ovaj meč dobio dodatnu težinu.

Cijeli događaj dodatno je obilježila i činjenica da je Furyjev povratak bio najavljivan kao veliki test nakon duže pauze, ali je britanski šampion rutinski odradio posao i pokazao da i dalje ima kvalitet za najviše domete u diviziji.

Spektakl u Londonu tako je donio dvije važne poruke – Fury se uspješno vratio u ring, dok je Benn nastavio svoj pobjednički niz na velikoj sceni.

Fury nakon dominantne pobjede nad Makhmudovom izazvao Anthonyja Joshuu: “Sljedeći si!”