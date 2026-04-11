Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale kvalifikacionog turnira Svjetskog kupa, nakon što je u četvrtfinalu opravdala ulogu favorita i savladala selekciju Rumunije.

“Ajkule” su još jednom potvrdile dobru formu na turniru, gdje su prethodno vezale više ubjedljivih pobjeda, a protiv Rumuna su rutinski odradile posao i izborile mjesto među četiri najbolje ekipe. Crnogorski tim od početka takmičenja djeluje sigurno i bez većih oscilacija, što potvrđuje i kontinuitet dobrih rezultata.

Trijumf nad Rumunijom donio je izabranicima selektora Dejana Savića plasman u polufinale, gdje ih očekuje duel sa Francuskom. Taj meč ima ogroman rezultatski značaj, jer pobjeda vodi u finale i praktično otvara vrata plasmana na završni turnir – Superfinale Svjetskog kupa u Sidneju.

Crna Gora u duel sa Francuzima ulazi kao favorit, ali svjesna da će morati da opravda tu ulogu u bazenu. Rival igra moderan i brz vaterpolo, pa se očekuje zahtjevan i neizvjestan susret.

Ulog je jasan – još jedan trijumf dijeli “ajkule” od velikog cilja i borbe za trofej, ali i od vize za Sidnej, što bi bio značajan uspjeh za mladi crnogorski tim koji na turniru pokazuje ozbiljan potencijal.