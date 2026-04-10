Vaterpolo reprezentacija Crne Gore opravdala je očekivanja na kvalifikacionom turniru Svjetskog kupa na Malti, gdje je nakon sigurnih partija u uvodnoj fazi stigla do četvrtfinala.

Izabranici Dejana Savića su, prema ranijim najavama, bez većih problema prošli grupu u kojoj su igrali protiv Kazahstana, Argentine i Velike Britanije – selekcija koje su i bile označene kao lakši rivali na startu turnira.

U osmini finala “ajkule” su rutinski savladale Maltu, potvrdivši razliku u kvalitetu i nastavivši niz ubjedljivih rezultata na turniru.

Kako je i isticano uoči takmičenja, prvi mečevi su poslužili za uigravanje i hvatanje ritma, dok se prava slika mogućnosti ekipe očekuje u završnici.

Plasmanom među osam najboljih Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu, gdje više nema slabih protivnika i gdje će svaki naredni duel predstavljati znatno ozbiljniji izazov.

Cilj “ajkula” ostaje isti – borba za sam vrh i plasman na finalni turnir u Sidneju, ali će nastavak takmičenja dati pravi odgovor na pitanje koliko ovaj tim zaista može.