Prema najnovijem kalendaru koji je objavio ATP na spisku više nema turnira koji je organizovala familija Đoković.

Novak Đoković ostao je bez teniskog turnira koji se iz Beograda preselio u Atinu. ATP se oglasio i potvrdio loše vijesti. Objavljen je ažurirani kalendar takmičenja za sezonu 2026/27 i na njemu nema tog turnira.

Turnir se igrao u poslednjoj nedelji pred Završni Masters, prošle godine ga je osvojio upravo Novak koji je u finalu pobjedio Lorenca Muzetija pa mu onda prepustio mjesto u Torinu posle pobede. Šta će biti sa tim turnirom ostaje da se vidi, ali ne djeluje dobro.

Taj turnir je "nestao" sa kalendara i za tekuću sezonu, ali su postojale spekulacije da će se vratiti za narednu sezonu, što se ipak neće dogoditi. Nema ni turnira u Mecu, dok će u tom periodu da se održi takmičenje u Stokholmu.

Turnir je organizovala porodica Đoković, Đorđe je bio direktor turnira i sada je pitanje da li će pokušati sa kupovinom licence od nekog drugog turnira. Ukoliko se to dogodi moguća je organizacija turnira u nekom potpuno novom terminu. Doduše, sve to je pod upitnikom i ostaje da se vidi da li ima rešenja za ovu situaciju.