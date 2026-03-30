Nekadašnji odbojkaš Jedinstva iz Stare Pazove, reprezentativac Jugoslavije i internacionalac u Belgiji Borislav "Trba" Barački preminuo u 87. godini.

Izvor: Youtube/RTV Stara Pazova/printscreen

Legendarni odbojkaški reprezentativac Borislav Barački "Trba" preminuo je 31. marta 2026. godine u Belegišu. Nekadašnji odbojkaš, koji je bio sinonim za odbojku u Staroj Pazovi, Vojvodini i nekadašnjoj Jugoslaviji napustio nas je u 87. godini posle kraće bolesti.

Bogatu karijeru počeo je u rodnoj Turiji, a kao srednjoškolac 1958. odlazi u Bački Maglić, gdje je igrao do 1960. i potom prelazi u Jedinstvo iz Stare Pazove. Barački je bio jedan od prvih odbojkaša u nekadašnjoj Jugoslaviji koji je otišao u inostranstvo i igrao u Belgiji od 1967. do 1969. Po povratku iz Belgije igrao je u Jedinstvu do završetka karijere 1974. godine.

Trag koji je ostavio u srpskoj i jugoslovenskoj odbojci je neizbrisiv, a posebno će upamćen ostati u Staroj Pazovi gdje je jedna od najvećih legendi Jedinstva, kluba koji je već decenijama jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva u Sremu. Barački je u dva navrata, a ukupno preko 10 godina, bio prvotimac Jedinstva.

Više od pola vijeka mjerio Dunav

Izvor: Odbojkaški savez Srbije

Nakon završetka igračke karijere Borislav Barački je ostao da živi u Staroj Pazovi i okolini, gdje je bio veoma prepoznatljivo lice. Obožavao je Dunav koji protiče pored Belegiša i više od 50 godina redovno bilježio vodostaj jedne od najmoćnijih evropskih rijeka. U slobodno vrijeme bavio se lovom i ribolovom.

Borislav Barački će biti sahranjen na Gradskom groblju u Staroj Pazovi u srijedu, 1. aprila u 12.00 časova.