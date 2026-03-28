Izvor: Uprava Policije CG

Nemanja Čađenović, pripadnik Posebne jedinice policije, večeras je Budvi osvojio titulu profesionalnog prvaka Evrope u kik-boksu. On je u trećoj rundi nokautom pobijedio Stevena Kitoka, francuskog borca.

Uz Nemanju su večeras, na "Budva Splendid Grand Prix", bile kolege iz Uprave policije koje su ga bodrile.

"Naš kolega Čađenović nije samo osvojio titulu, već je potvrdio vrijednosti koje krase policijsku profesiju – hrabrost, disciplinu, vještinu, istrajnost i odgovornost " saopštila je policija.

Ostvarenim uspjehom, kako su dodali, Nemanja je postigao sjajan sportski rezultat, a ujedno je na najbolji način afirmisao ugled Uprave policije i dostojno predstavio službu i državu na međunarodnom nivou.

"Crnogorska policija je ponosna na svog kolegu Nemanju Čađenovića i od srca mu čestita uspjeh " istakli su iz UP.