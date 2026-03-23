Lisabon je domaćin žrijeba od 19 časova, a Crna Gora ga dočekuje iz trećeg šešira prema rang listi EHF.

Naši najbolji rukometaši su sa trijumfima protiv selekcije Finske izborili baraž za Svjetsko prvenstvo, a važan dan za naš rukomet će biti i četvrtak kada ”Lavovi” saznati rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.

Poznata su četiri učesnika završnog turnira – aktuelni šampion Danska, kao i domaćini Španija, Portugal i Švajcarska.

U kvalifikacijama će igrati 32 selekcije podijeljene u osam grupa, a plasman će izboriti po dvije najbolje iz svake grupe, uz četiri najuspješnije trećeplasirane reprezentacije. Kvalifikacije startuju u novembru ove godine, dok su preostali termini planirani za mart i maj 2027.

Crna Gora se nalazi u trećem šeširu zajedno sa Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom, Grčkom, Litvanijom, Rumunijom i Ukrajinom.