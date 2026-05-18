"Bivši plaća visoku alimentaciju": Komšije Marije Karan iznele nepoznate detalje iz njenog života

Komšiluk Marije Karan progovorio je o poznatoj glumici.

Glumica Marija Karan, početkom 2021. godine zvanično se razvela od supruga Džoela Lubina nakon sedam godina braka. Njene komšije iz Beograda jednom prilikom su otvoreno govorile o njenim navikama, odnosu sa bivšim suprugom i izvoru njenih prihoda, ističući da glumica, iako trenutno ne glumi aktivno, živi poput svetskih zvezda.

Život ove četrdesetdvogodišnje glumice na društvenim mrežama obiluje luksuzom, pa tako Marija nosi brendiranu garderobu i odseda u najboljim hotelima na atraktivnim destinacijama.

Ovaj životni stil nije prošao nezapaženo u njenom komšiluku u Beogradu. Komšinica Maja podelila je svoje utiske o Mariji i njenom sinu:

"Sin joj je jako vaspitan, ne mogu da kažem da ni ona nije. Uljudno se javi, ali svi se pitamo od čega ta žena živi. A živi punim plućima, na njoj su od glave do pete najskuplje marke odeće i obuće, a ne vidimo da glumi. Pratimo je na Instagramu i vidimo da dosta putuje, boravi u najskupljim hotelima. To je ozbiljan novac".

"Dobar odnos sa bivšim suprugom i visoka alimentacija"

Uprkos razvodu, komšije su primetile da bivši supružnici nisu u lošim odnosima, a mnogi veruju da je upravo on taj koji finansijski podržava glumičin trenutni životni stil.

"Vidim da su ostali u dobrim odnosima, on je čovek delovao kao gospodin, ali niko ne zna šta se tu desilo", dodala je komšinica Maja.

Druga gospođa iz njenog okruženja, koja je želela da ostane anonimna, iznela je slično mišljenje:

"Ranije sam je češće viđala, u poslednje vreme retko. Ne ulazim u to koliko troši i kako zarađuje, verujem i da njen bivši suprug plaća visoku alimentaciju."

Obroci po restoranima i pomoć spremačice

Kada je reč o kućnim obavezama i nabavci namirnica, zaposleni u lokalnim prodavnicama tvrde da Marija uglavnom svraća samo po osnovne sitnice, dok većinu obroka konzumira van kuće. Jedna od prodavačica detaljno je opisala njene kupovne navike.

"Ona se hrani po restoranima i hotelima, verujem da kuhinja u njenom stanu nije poslužila ni za kuvanje kafe. Svrati po neke sitnice, što bi se reklo za neke usputne stvari poput slatkiša za dete, vodu, osnovnu higijenu... Ponekad po voće. U veliku nabavku ne dolazi".

Takođe, prodavačica je napomenula da se po komšiluku priča kako glumica ima spremačicu koja joj dodatno pomaže i oko brige o sinu.

