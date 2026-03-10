Izuzev prve četvrtine pitali su se Kotorani i stigli do kapitalne pobjede u Premijer regionalnoj ligi - stigli su do bodova koji ih vode na finalni turnir, ali i osigurali prednost domaćeg bazena u završnici crnogorskog prvenstva.

Izvor: MN Press

Treći međusobni duel vaterpolista Primorca i Jadran M:tela u sezoni donio je i najmanje uzbuđenja.

U kotorskom plivalištu "Zoran Džimi Gopčević" je bilo čak 20:12 za domaćina, koji je još od finiša prvog perioda preuzeo kontrolu, vratio se iz minusa od tri gola i malo po malo, gotovo perfektnim učinkom u napadima s igračem više, stigao do druge pobjede u bokeljskim derbijima ove sezone.

Jadran je vodio 3:0 i 4:1, imao i peterac za 5:2 - Dimitrije Rističević je odbranio put Srđana Janovića, koji je prije toga dva puta bio siguran iz igre - i taj detalj kao da je dao krila domaćinu.

Već u narednom napadu je Primorac dobio i iskoristio peterac kada je smanjio na 4:3 (Jusuke Inaba), a u drugoj četvrtini je tim Sakisa Kehajasa dodao gas i vrlo brzo došao do prednosti.

Đuro Radović je drugim pogotkom donio 6:5 u 3. minutu 2. dijela igre, a na veliki odmor se pošlo sa prednošću Primorca 8:7.

Uslijedio je period u kojem se sve pitao kotorski sastav, dominirali su Inaba i Balša Vučković, koji su dali četiri od sedam golova svoje ekipe u trećoj četvrtini, pa je pred posljednjih osam minuta sve bilo riješeno jer je na semaforu stajalo ogromnih i nedostižnih 15:10.

Od plus pet do kraja se došlo do plus osam, pa je Primorac osigurao makar treće mjesto pred finalni turnir.

"Velika tri boda za nas i veliki uspjeh jer smo se plasirali na finalni turnir. Odigrali smo sjajno, a i navijači su nam dali vjetar u leđa i hvala im na tome", rekao je centar Primorca Savo Ćetković.

Inaba i Marko Mršić su dali po četiri gola, po tri su upisali Vučković i Radović, dva je postigao Draško Brguljan...

Kod Novljana su dvostruki strijelci bili Dmitrij Holod, Janović, Fran Valera i Strahinja Gojković.

"Nismo očekivali ovakav rezultat, opet smo primili veliki broj golova i to je nešto na čemu moramo da radimo. Čeka nas utakmica protiv Zvezde koju moramo da dobijemo", istakao je mladi vaterpolista Jadrana Stefan Vraneš.

Jadran prvo čeka rasplet pretposljednjeg kola, a u posljednjem kod kuće mora da savlada Crvenu zvezdu, a gotovo sigurno će morati i da navija za Primorac protiv Novog Beograda.