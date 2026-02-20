Nikola Jokić se ne sjeća niti jednog detalja sa utakmice Denvera i Portlanda koja je obilježila dosadašnji dio sezone u NBA ligi. Na toj utakmici Jokić je bijesnio na sudije zbog krađe, ali je sve detalje zaboravio.

Denver je prethodne noći doživeo poraz od L.A. Klipersa (115:114), i to u dramatičnoj završnici, ali neće imati mnogo vremena da razmišlja o tome pošto je ekipa odmah otputovala u Oregon. U noći između petka i subote (i to od 4 ujutru) Nagetsi će gostovati Portlandu, što će biti prilika da se osvete za jedan od najbolnijih poraza iz prošle godine.

Portland je slavio 109:107 uz spornu odluku sudija zbog koje je Nikola Jokić poludio, pošto nije dobio čist faul što je kasnije utvrdila i NBA liga, a na iznenađenje svih - Somborac se ne sjeća bukvalno ničega sa tog meča.

To je otkrila novinarka Kejti Vindž koja ga je intervjuisala posle meča u Los Anđelesu, upitavši ga kako će posle ovog poraza da se "prebace" na meč protiv Portlanda koji im je naneo bolan poraz. Jokić u tom trenutku nije znao o čemu ona priča, niti je uspio kasnije da se prisjeti detalja sa tog meča, a baš zbog toga ga (nepravedno) optužuju da ga ne zanima košarka.

"Čega se jećam? Apsolutno ničega... Šta se desilo, ne sjjećam se?", rekao je Jokić na šta mu je novinarka ispričala neke detalje, ali to nije pomoglo: "Ne, ne sjećam se i dalje".

Kako je rekao, zna da svakako dolazi teška utakmica protiv visokih i nezgodnih igrača Portlanda, gdje će morati da odigraju daleko bolju odbranu nego Klipersa: "Trebalo je bolje da koristimo blokove danas, da ne fauliramo kad se spremaju za šut, da još bolje rotiramo, da budemo malo agresivniji... Šta smo mogli drugačije? Ne znam, bili smo blizu, pogađali smo, ali mi nismo ništa uspijevali da obranimo jer su bili često na liniji slobodnih bacanja, kao da su poslednjih 20 poena tako dali".

"Što ne dobijamo napete završnice? Zato što ne pogađamo, stvaramo šuteve, ali ne pogađamo važne šuteve, nadam se da će se to promijeniti. Tu su i izgubljene lopte... Napadali su loptu, tako igraju, imaju pravi tim za to, trebalo je da budemo jači na lopti", zaključio je Jokić koji je imao 22 poena, 17 skokova, šest asistencija i šest izgubljenih lopti.

Što se tiče uvreda koje je Jokić dobio u Los Anđelesu, kakve zaista ne pamti u karijeri, o tome nije govorio pošto su novinari ipak propustili priliku da ga pitaju.