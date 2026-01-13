Poraz od Mađarske u drugom kolu (13:10) poslužio je kao važna lekcija izabranicima Dejana Savića. Kako ističe Jovan Vujović, ključni problem bili su neiskorišćeni ziceri, naročito u uvodnom dijelu utakmice.

Izvor: VPSCG

Crnogorska vaterpolo reprezentacija sprema se za treći meč grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu. Ajkule će sjutra, u srijedu od 18 časova, odmjeriti snage sa selekcijom Francuske.

Poraz od Mađarske u drugom kolu (13:10) poslužio je kao važna lekcija izabranicima Dejana Savića. Kako ističe Jovan Vujović, ključni problem bili su neiskorišćeni ziceri, naročito u uvodnom dijelu utakmice.

„Iza nas je drugi meč na prvenstvu koji smo izgubili od Mađarske. Dobro smo otvorili utakmicu, ali smo u prve dvije četvrtine promašili previše čistih prilika, što je jedna iskusna ekipa poput Mađarske znala da kazni. Pokušali smo kasnije da se vratimo, ali protiv takvog rivala to nije nimalo lako – kada steknu prednost, rijetko je ispuštaju. Morali smo bolje da reagujemo sa igračem više i u nekim defanzivnim odlukama. Ipak, idemo dalje, jer je to bio tek drugi meč“, poručio je Vujović.

Duel sa Francuskom nosi veliki rezultatski značaj, jer bi pobjeda Ajkulama donijela drugo mjesto u grupi i povoljniju poziciju pred ukrštanje sa ekipama iz C grupe.

„Motiva ne manjka – pobjeda nas ostavlja u trci za polufinale i top dvije pozicije u grupi, što je izuzetno važno za nastavak takmičenja. Tri boda protiv Francuske bi nam mnogo značila. Oni dolaze u podmlađenom sastavu, ali sa odličnim trenerom Vjekoslavom Kobešćakom. Igraju moderan vaterpolo, bez klasičnog centra, sa puno plivanja i novih rješenja. Ako se dobro pripremimo, ne bi trebalo da bude problema“, naglasio je crnogorski reprezentativac.

Ajkule su svjesne uloge favorita u predstojećem susretu, ali znaju da se taj status mora opravdati isključivo u bazenu.

„Ulazimo u meč kao favoriti i ne bježimo od toga. Smatram da smo kvalitetniji i spremniji, ali sve to moramo da pokažemo u vodi“, zaključio je Vujović.