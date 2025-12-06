Utakmica Crne Gore i Srbije počinje večeras u 15 sati i 30 minuta.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u Dortmundu igra odlučujući meč trećeg kola glavne runde 27. Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Holandiji. Protivnik Crnogorkama je selekcija Srbije, a pobjeda je neophodna kako bi se izborio plasman u četvrtfinale. Pored toga, potrebna je i povoljna kombinacija u meču Njemačke i Španije.

Kapitenka Đurđina Jauković ističe da će trijumfovati ekipa koja bude spremna da ostavi prethodne utakmice iza sebe – Crna Gora se osvrće na poraz od Njemačke, dok je Srbija imala neriješen rezultat protiv Farskih Ostrva.

"Imamo i kvalitet i karakter, na nama je da to pokažemo. Nećemo previše pričati, teren je najveće mjerilo", kazala je Jauković.

Ona je dodala da su svjesne da njihov plasman zavisi i od rezultata utakmice Njemačke i Španije.

"Mislim da neće biti problema jer Njemice igraju pred domaćom publikom. Srbija je takođe igrala sa velikim oscilacijama, u sličnoj smo poziciji. Smatram da smo bolja ekipa, ali to moramo dokazati na terenu", zaključila je kapitenka.

