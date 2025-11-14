Najtrofejniji teniser u istoriji Džimi Konors imao je dugoročnu karijeru i zna šta može biti ključno za Đokovića u poznim igračkim godinama.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković juri jedan od najdugovječnijih rekorda u "bijelom sportu". Džimi Konors je imao jako dugu karijeru, osvojio je 109 titula i najtrofejniji je teniser ikada, a pitanje je da li će srpski as pokušati da ga nadmaši takmičeći se na manjim turnirima ili će podebljati svoj grend slem rekord.

Trenutno na ATP turu dominiraciju Karlos Alkaraz i Janik Siner, a Đoković nije osvojio veliki turnir još od kraja 2023. godine kada je slavio na US Openu. Šta dalje?

Džimi Konors je tokom jednog od podkasta dao zlata vrijedan savjet Đokoviću koji se trenutno nalazi na prekretnici karijere. Planiranje rasporeda je u ovom momentu za njega zahtjevno kao i fizička priprema, pa treba pronaći zlatnu sredinu. Konors vjeruje da je ravnoteža ključna stvar za srpskog tenisera.

"Moja ideja je bila da se spremim za igranje na Vimbldonu ili US Openu. To mi je bio cilj kada budem ostario. Kada budem imao 36 ili 37 godina. Cilj mi je bio da budem u mogućnosti da igram tenis kakav želim i da ostavim dobar utisak na US Openu", rekao je Konors i dodao:

"To je bio moj omiljeni turnir gdje sam osvojio svoju 100. titulu, tako da mi je bio prilično važan. Dakle, ako niste pažljivi, posebno kada ostarite, a Đoković ima 38 godina, možete se lako iscrpiti ako se previše naprežete i pokušavate da da nešto uradite".

Ipak, previše odmora i pauze takođe nije dobro u poznoj fazi karijere. "Nije pametno da dođe ni kao padobranac na najveće turnire, bez adekvatne pripreme, tako da je pronalaženje te zlatne sredine u tome kako vhežbati i takmičiti se ključno za njega", zaključio je Konors.