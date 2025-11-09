U redovima Budućnosti Nađa Kadović je ponovo bila najefikasnija sa osam pogodaka, dok je Ivana Godeč dodala pet, a Jelena Vukčević tri.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice OTP Group Budućnosti doživjele su i sedmi poraz u isto toliko mečeva EHF Lige šampiona, ovog puta na gostovanju jednoj od najjačih ekipa Evrope – danskome Esbjerku, koji je slavio ubjedljivo 36:24 (18:11).

Iako su “plavo-bijele” meč otvorile s nekoliko lijepih akcija, već početkom utakmice ispoljili su se stari problemi – promašeni ziceri i nesigurna odbrana. Golmanka domaćih Katarina Filter brzo je zaustavila prve pokušaje Budućnosti, a Esbjerk poveo sa 3:0 i ubrzo izgradio nedostižnu prednost.

U redovima Budućnosti Nađa Kadović je ponovo bila najefikasnija sa osam pogodaka, dok je Ivana Godeč dodala pet, a Jelena Vukčević tri. Uprkos njihovom trudu, tim Zorana Abramovića nije uspio da parira moćnom protivniku koji predvode zvijezde poput Heni Rajstad i Nore Merk.

Iako je u pojedinim trenucima djelovalo da bi mlade golmanke Andrea Škerović i Marija Marsenić mogle unijeti energiju u igru, Esbjerk je kontrolisao meč od početka do kraja i rutinski stigao do nove pobjede. Na pet minuta do kraja Dankinje su vodile i sa 15 razlike (34:19), a Budućnost je tek u finišu uspjela da ublaži poraz.

“Plave” će narednu priliku za revanš imati već za sedam dana, kada će Esbjerk gostovati u “M:tel dvorani Morača”. Nakon toga slijedi pauza do sredine januara 2026. godine zbog Evropskog prvenstva.