Rukometašice Budućnosti pružile su dobar otpor Borusiji u Dortmundu, ali su poražene 30:24 i još čekaju na prvi bod u Ligi šampiona.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Peti poraz u isto toliko mečeva u Ligi šampiona ove sezone doživjele su rukometašice OTP Group Budućnosti.

“Plave” su vidjele šanse u Dortmundu, realno su je i imale, ali i dalje čekaju na prvi bod ili bodove, jer je Borusija slavila 30:24.

Budućnost je imala kontrolu u većem dijelu meča prvog poluvremena, u četiri navrata je vodila sa tri gola razlike, ali je do odmora domaćin stigao do izjednačenja – 13:13.

U nastavku je viđena drugačija slika nakon što je Budućnost imala 16:14 i 17:15 jer je uslijedila serija Borusije 3:0 za preokret.

Posljednjih 15 minuta pokazali su sve mane izabranica Zorana Abramovića.

Borusija je povela 25:21, naše igračice prišle na 25:23 i imale napad za minus jedan, ali su ga uprskale i dozvolile rivalu da u razmaku od dvadesetak sekundi sa dva pogotka vrati sigurnu prednost.

Budućnost u narednom kolu (2. novembar) dočekuje Bistricu.



