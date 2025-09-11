Njemac nikad iskrenije nije govorio o danima provedenim iza rešetaka

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Legendarni njemački teniser Boris Beker (58), bivši trener Novaka Đokovića, napisao je knjigu u kojoj je opisao dane provedene u zatvoru u Engleskoj, gdje je proveo osam meseci zbog utaje poraza. Neki detalji su veoma uzbudljivi, neki su zastrašujući i slikovito predstavljaju šta je svojevremeno najmlađi osvajač Vimbldona (1985) doživio iza reketa.

Podsjetimo, prema presudi sakrio je imovinu više miliona eura, a među njima su i dva pehara Vimbldona. Sve to je radio samo da bi izbjegao plaćanje poreza, koje pravda prihvatanjem lošeg savjeta advokata.

U svojoj knjizi "Inside: Winning. Losing. Starting Over" prije svega je priznao da je u zatvoru potpuno drugačiji svijet.

Već prvih dana naišao je na teškoće i nije mogao da sluša vriske drugih zatvorenika. Kao bivši teniser pokušao je da shvati život u zatvoru kao teniski meč, ali je brzo shvatio da to nije dobar princip. Do te spoznaje je došao pri susretu sa mišićavim zatvorenikom koji je imao nadimak "Bejbi Hulk", a koji je u hodniku zatvora brutalno pretukao jednog pedofila.

"Ta beskonačnost izjeda ti dušu i kopa po umu. Brzo shvatiš da zatvorom zapravo upravljaju zatvorenici. Razgovori sa ženom preko telefona bili su mi slamka spasa - jedini trenutci kada sam mogao da budem svoj. Do oktobra sam spavao u trenerci i čarapama. Nekih noći je u ćeliji bilo toliko hladno da sam spavao u dvije jakne i dva para čarapa, sa peškirom umotanim oko glave".

"Izgubio sam sedam kilograma u prve četiri nedelje. Za to je bilo više razloga: emotivni stres, malo hrane, bez alkohola, bez slatkiša Večera se služila u četiri popodne. Moja žena je, kroz crni humor, rekla: 'Borise, toliko si smršao da možda treba da pitamo mogu li te zadržati još malo?", rekao je Njemac za Zidojče cajtung.

Upao je u probleme sa Rumunima

Čak je uspio i da se zaduži u zatvoru i ubrzo se našao u nevolji. Jednog dana zavirio je u ćeliju gdje je grupa Rumuna igrala poker. U početku je samo posmatrao, a onda im se pridružio i počeo da se kladi. Počelo je sa jednim funtom, zatim deset, a na kraju i po 50 funti.

"Posle partije pokera sa rumunskim zatvorenicima koja je trajala nekoliko dana, ostao sam dužan 500 funti. Naravno, bilo je glupo i nepromišljeno s moje strane da igram poker sa takvim ljudima, ali želio sam da budem iskren u svojoj knjizi - inače nema smisla da je pišem".

"Posle tenisa sam neko vrijeme profesionalno igrao poker, pa sam mislio: šta može da mi se desi? To je samo malo zabave sa strane. Ali igrao sam poker sa pravim kriminalcima, koji su dolazili u moju ćeliju i pokušavali da me ošamare ako ne platim dug. Da prijatelj izvan zatvora nije riješio problem bankovnim transferom, danas bih bio potpuno druga osoba."

"Duguješ nam 500 funti"

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Kada je htio da napusti ćeliju, jedan zatvorenik mu je rekao: "Duguješ nam 500 funti (oko 577 eura)." Beker je bio šokiran, jer to je u zatvoru bio ogroman novac. Primao je nedeljni džeparac od oko 15 funti (oko 17 eura), a maksimalna zarada koju je mogao da ostvari bila je 50 funti (oko 57 eura).

Ubrzo su Rumuni počeli da ga obilaze i da mu traže novac. Jedan zatvorenik ga je upozorio: "Borise, taj tip je opasan. Ako ne platiš, videćeš šta to znači. On je stvarno lud". Beker je zato rešenje našao pozvavši prijatelja izvan zatvora, koji je uplatio novac.

Iako su prošle tri godine od kada je bio u zatvoru, to iskustvo će ga zauvijek pratiti.

"Nikada se potpuno ne oslobađaš tog vremena. Zatvor nosiš sa sobom u novi život. Mogu da zaspim samo ako su vrata spavaće sobe potpuno zatvorena. U krevetu ležim toliko blizu ivice da gotovo ispadnem."

U zatvoru radio u teretani

Slava mu zatvoru nije mnogo značila, zapravo - nije uopšte, jer su ga tretirali kao i sve ostale zatvorenike. Niko ga nije oslovljavao po imenu, bio je samo broj, i nikog nije zanimalo šta je radio ranije i koje je uspjehe imao kao teniser. Sinovi su mu dolazili u posjetu (na slici)

Preokret se dogodio kada mu je jedan zatvorenik rekao: "Ja ovdje vodim teretanu i znam ko si. Jednog dana ćeš raditi sa mnom". I zaista je nedugo posle toga dobio jedan od najtraženijih poslova u zatvoru, što mu je donijelo zadovoljstvo i novi status. Teretana je za njega bila mjesto slobode, gdje su ga zatvorenici konačno upoznali i prihvatili. Saznali su da je nekada bio vrhunski teniser i da je čak trenirao Novaka Đokovića.