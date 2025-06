Britanski vozač kritikovao je Ferari jer je spriječio njega i Leklera da otvoreno pričaju o problema sa bolidima.

Izvor: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da je osjetio olakšanje kada je saznao da je zbog tehničkog problema sa bolidom imao loš nastup u trci Formule 1 za Veliku nagradu Španije.

Hamilton je prije dvije nedelje startovao kao peti u Barseloni, ali je imao problema sa tempom i trku je završio kao šesti, u trci u kojoj je zbog timskih naredbi morao da propusti Šarla Leklera, koji je zauzeo treće mjesto.

Sedmostruki svjetski šampion bio je neraspoložen posle trke, kada je sugerisao da je nedostatak brzine posledica njegove vožnje, a ne automobila, ali je nakon toga direktor ekipe Frederik Vaser rekao da je bilo problemana bolidu SF-25.

Britanski vozač je u četvrtak uveče na konferenciji za novinare u Montrealu objasnio o čemu se radi, ali se čini i da je kritikovao Ferari jer je spriječio njega i Leklera da otvoreno pričaju o problema sa bolidima.

"Nažalost, ekipa zapravo ne želi da pričamo o tome, ali obojica smo imali probleme koji su nas od polovine trke mnogo ometali. Nisam znao da imamo taj problem, ali na radiju sam rekao da je to bio najgori osjećaj u vezi automobila. I zaista jeste", rekao je Hamilton, prenio je Skaj.

"Tek nakon televizijskih izjava, kada sam se vratio kod inženjera, saznao sam da postoji problem, bilo je olakšanje to čuti jer se posle toga definitivno nisam osjećao toliko loše", naveo je Hamilton, koji je sa 105 pobjeda rekorder po broju pobjeda u Formuli 1.

On je ove godine prešao u Ferari iz Mercedesa i u devet trka nije uspio da se popne na pobjedničko postolje. Najveći uspjeh bila mu je pobjeda u sprint trci u Kini, u drugoj trci u sezoni. Sa druge strane, njegov timski kolega Lekler je u tri trke bio na podijumu.

Hamilton je rekao da mu nije očajnički potreban dobar rezultat ovog vikenda u Kanadi, na stazi gdje je ostvario sedam pobjeda, uključujući i prvi trijumf u Formuli 1.

"Naravno, dobar vikend bi uvijek bila dobra stvar. Ali ne mislim da mi je očajnički potreban. Mislim da spolja izgleda mnogo gore nego što vjerovatno jeste unutra. Čak i sada kada dolazim od inženjera, kako su podesili bolid u odnosu na bilo koju drugu godinu je potpuno drugačiji. Razgovarajući sa inženjerima o promjenama, postoji određeni način na koji vole da rade, a ja kažem: 'Čekajte malo, to zapravo nema smisla, to sam radio poslednjih 18 godina ovdje'. I to je funkcionisalo u mnogim od njih", naveo je.

"Dosledno obavljanje tih stvari, saradnja sa timom i osiguravanje da se radi na konstruktivan način kako bi se napravile izmjene na automobilu je zaista idealno i pokušavamo da to radimo na svim stazama, sa kojima se svi bore. Nadam se da možemo da imamo jak vikend", dodao je Hamilton.

Šampionat Formule 1 nastavlja se ovog vikenda u Montrealu, a trka za Veliku nagradu Kanade na programu je u nedelju od 20 časova.