Novak Đoković se nasmejao na konferenciji za medije kada je jedan novinar udario glavom u kameru.

Izvor: YouTube/Tennis Actu

Srpski teniser Novak Đoković bio je veoma raspoložen na konferenciji za medije posle prvog kola Rolan Garosa, iako su ga i te kako nervirali uslovi u kojima je igrao protiv Mekenzija Mekdonalda. Srećom, organizatori su ga poslušali i zatvori krov, što je već dovelo do toga da nestane nervoza, tako da je stigao i da se šali sa novinarima među kojima je bio i reporter MONDA.

Tako smo svedočili i vrlo interesantnoj sceni kada je Đoković već pri odgovaranju na prvo pitanje na srpskom prasnuo u smeh kada je video da je jedan novinar udario glavom kameru. Prvo se uverio da li je sve u redu sa njim, a onda su se nasmejali.

"Opa... Jesi okej? Vau. Sigurno? Bio je to jak sudar s kamerom. Baš se overio dobro. Ovo je neki naš iz istočne Evrope, sigurno čim ima ovakvu glavudžu. Bosanac? Aha, to misliš... Ha-ha", rekao je Đoković i zasmejala se cela sala.

Šta je još Đoković pričao na Rolan Garosu?

"Pitao sam ih kada će da odnesu odluku da zatvore krov i koliko dugo treba da igramo po kiši. Pljuštala je kiša, uticalo je na teren, postao je loš, loš je bio odskok loptice. Prva informacija od sudije je da su odlučili da čekaju, pitao sam ih ko su to oni i gde su to oni. Rekao mi je da su to supervizori i oni koji su odlučili da ostane otvoren. Pitao sam da li mogu da dođu da vide, drugačije je kada gledate iz kancelarije nego kada ste na terenu. Bilo je to. Ako zatvore krov, znao sam da moramo da nastavimo da igramo, što je i bilo. Pitao sam kakve veze ima da ga zatvore sada nego za 10 minuta. I Mekdonald se na to žalio, kada sam napravio brejk, tada je pitao supervizora zašto ne zatvara krov. Bilo je zbunjujuće, jer su na prognozi videli da će da stane, ali nije stala. Supervizor mi je rekao da igraju na drugim terenima, odgovorio sam mu 'da, ali mi imamo krov, šta je poenta u krovu, ako ga imamo i ne koristimo.' Onda su zatvorili krov, čuo sam da je ceo stadion skandirao da se zatvori krov, bilo je to dobro za sve", rekao je Novak Đoković.