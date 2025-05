Novak Đoković je prije godinu i po dana dirigovao publici koja zviždi, sada je isto uradio Jakub Menšik, teniser kojeg su već označili kao njegovog naslednika.

Izvor: Printscreen/X/Tennis channel

Talentovani češki teniser Jakub Menšik (19) savladao je domaćeg tenisera Aleksandrea Milera u prvom kolu Rolan Garosa, a pri prednosti od 2:1 u setovima zaradio je poređenja sa Novakom Đokovićem. Ljubitelji tenisa iz cijelog svijeta nisu primijetili njegove poteze, niti su pokušali da ukažu da će imati veliku karijeru - sjetili su se kako je srpski teniser "dirigovao" publikom koja mu zviždi!

Na završnom Mastersu u Torinu 2023. godine Novak Đoković je bio revoltiran ponašanjem publike koja je zviždala, pa je sa svoje klupe porede terena odreagovao na nesvakidašnji način. Đoković je u stilu najveććih svjetskih dirigenata počeo da pomjera ruke, kao da želi da od zvižduka napravi muziku!

Već dugo se zna da je Novak Đoković uzor Jakuba Menšika i da češki teniser kojeg smatraju jednim od najtalentovanijih na svijetu ima samo reči hvale za srpskog asa. Primjera rada, kada je nedavno pobijedio Novaka u Majamiju, Jakub je istakao da je postao profesionalni teniser upravo zbog Đokovića!

"Hvala ti. Hvala ti na svemu čovječe... Zbog tebe ja ovdje stojim danas, da li to znaš to?", rekao je Menšik dok je gledao u Đokovića, a onda mu je Srbin održao životnu lekciju koju će dugo pamtiti. "Ne, ne, to je zbog tebe i tvoje porodice. Zaslužio si to", rekao je Nole.