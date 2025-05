Arina Sabalenka osvojila je titulu na turniru u Madridu i pobijedila Koko Gof, a u jednom poenu ostala je bez reketa. Nikome nije jasno kako joj je ispao iz ruke.

Izvor: Printscreen/X/Tennis channel

Arina Sabalenka osvojila je turnir u Madridu i pobijedila Koko Gof u finalu - 6:3, 7:6 (7:3). Bjeloruskinja je još jednom pokazala zašto je ubjedljivo najbolja teniserka na svijetu i zašto joj niko ništa ne može. Nastavlja da dominira i da uvećava prednost na prvom mjestu WTA liste.

Najbolja jeste i tu nema dileme, a čak i oni najbolji ponekad naprave neke nesvakidašnje greške. Upravo to se dogodilo Sabalenki i to usred finala. I to na brejk lopti u gemu kada je Amerikanka servirala za osvajanje drugog seta - ispao joj je reket. Nešto što se zaista rijetko viđa. Samo se uhvatila za glavu, ni sama nije mogla da vjeruje šta joj se desilo.

Out of Context Aryna Sabalenkapic.twitter.com/hH6xw1i9UB — Bastien Fachan (@BastienFachan)May 3, 2025

Gof je dobro servirala, Arina je uz malo problema uspjela da vrati servis i onda je Koko odigrala veoma loš volej. Bjeloruska teniserka trčala je ka mreži, čekao ju je lagan udarac za brejk, ali kada je prišla loptici i spremala se da završi poen shvatila je da nema reket u ruci. Samo se okrenula i počela da se smije.

Poslije toga je propustila i drugu brejk loptu u tom gemu, pa je spasila set loptu, onda je propustila jednu i na kraju petu brejk loptu u gemu pretvorila u brejk i poslije toga je meč završila u taj-brejku. Doduše, propustila je meč loptu u 12. gemu, ali je to nije koštalo.