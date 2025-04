Da li znate da je Rodžer Federer, teniser sa najviše nagrada za fer-plej u istoriji tenisa, praktično namjestio meč sa 17 godina? Kaznili su ga sa 100 dolara i to se dugo krilo.

Rodžer Federer pojavio se 1998. godine na velikoj sceni i odmah se znalo da će biti velikan. Dominirao je na svim juniorskim turnirima, već ga je angažovala i kompanija "Najki" i pravila kampanje sa njim u glavnoj ulozi, da bi potom jedan od njegovih prvih mečeva bio u rodnom Bazelu protiv Andree Agasija.

Iako je Federer lako izgubio taj meč (6:3, 6:2), Agasi ga je hvalio na sva zvona, dok je njihov meč privukao oko 9.000 gledalaca i zato se samo čekalo šta će sljedeće napraviti talenat iz Švajcarske. Međutim, umjesto nekog velikog turnira, obećao je da će se pojaviti u švajcarskom Kiblisu, gdje je bio daleko od glamuroznog svijeta u koji je zakoračio, a koliko se Federeru tamo nije igralo najbolje svjedoči informacija da je praktično namjestio meč i namjerno izgubio.

O tome se dugo ćutalo i krilo se, ali je renomirani švajcarski novinar ispričao ovu priču u biografiji o Rodžeru Federeru nazvanu "Potraga za savršenstvom" koja je izašla 2007. godine. Dakle, skoro deceniju nije se znalo za Federerovu mrlju.

Zašto je Federer namjerno izgubio meč?

Sve je počelo zapravo ranije te 1998. godine gdje je Rodžer Federer osjetio da je zvijezda. Briljirao je u Tuluzu i popravio je svoj plasman na ATP listi sa 878. na 396. mjesto, tako da su i sponzori poludjeli za njim. Svjetski mediji pratili su ga u stopu otkako je potpisao ugovor za sportskom agencijom "IMG" i dobio besplatnu opremu od "Najkija" kao njegov idol Pit Sampras, pa mu nije trebalo mnogo da "digne nos".

Federer vs Agassi, Great Point - Basel 1998 ❤️pic.twitter.com/ejTnNmdmEn — Luigi Gatto (@gigicat7_)October 22, 2023



Posebno je "poletio" jer je cijeli svijet gledao njegov i Agasijev meč u Bazelu, nakon kojih je čuo divne riječi: "Federer je nekoliko puta pokazao talenat i instinkt za igru, ali za mene je to bio idealan prvi meč u kojem nisam morao mnogo da se trudim i u kojem sam se mogao priviknuti na nove uslove."

A kada je izgubio, sav taj glamur je nestao. Morao je da se vrati igranju na manjim turnirima tako da je otišao na istok Švajcarske u Kiblis gdje je u teniskoj hali - u kojoj nije bilo ni linijskih sudija, skupljača loptica ili navijača - morao da radi što i njegovi vršnjaci.

Zašto Federer nije odustao?

Iako djeluje logično da ako nije htio da igra - može da odustane, Federer je izabrao da igra bezvoljno. Najvjerovatnije zato što se plašio reakcije tamošnje javnosti, ali i sponzora koji su ga upravo angažovali.

Federer je kao šesti najbolji teniser Švajcarske u trenutku igrao protiv Armanda Brunolda (11. najbolji teniser Švajcarske po ATP listi) gdje je doživio lagan poraz. Bilo je 7:6, 6:2 za Brunolda, a rezultat čak i ne pokazuje koliko je Federer bio nezainteresovan za taj meč.

"Federer je jednostavno stajao nemotivisano i nonšalantno na terenu, tako da je pravio po dvije duple greške po gemu", rekao je sudija turnira Klaudio Greter koji je kaznio Federera sa 100 dolara jer se nije dovoljno trudio.

Sreća za njega je što nije bio diskvalifikovan, pošto je mogao da ima ozbiljnije posljedice, a ovako je samo bio u minusu 13 dolara jer je od učešća na turniru u Kiblisu inkasirao 87. To je mogla da bude ozbiljna mrlja na njegovu karijeru da su se mediji tada čak i bavili time, ali bila su to druga vremena, bez društvenih mreža...

Da li se Federer pokajao?

Kako piše autor knjige - "Federer je naučio lekciju". Prihvatio je kaznu i priznao je da je zaslužio sve, da bi potom ipak igrao neke male turnire i osvojio veliki broj bodova za proboj na ATP listi za oko sto mjesta.

Postepeno je dizao svoju igru i do prvog grend slema došao je 2003. na Vimbldonu, da bi potom osvojio još dva 2004. godine - u Melburnu i Londonu - prije nego što će postati prvi na svijetu u avgustu iste godine. Poslije toga osvojio je i prvi US open, dok je na kraju došao do 20 "mejdžora".

Iako je bio vlasnik većine rekorda u tenisu, danas ima tek koji jer ga je prestigao Novak Đoković, ali će mu makar ostati rekord za fer-plej u tenisu gdje je osvojio 19 uzastopnih nagrada od 2003. do 2021.