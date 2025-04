Dijana Đoković ispričala je kako ih niko nije "fermao" kada bi išli da gledaju svog sina Novaka Đokovića jer je iz Srbije. S druge strane Rodžer Federer je bio povlašćen kao Švajcarac.

Dijana Đoković, majka najvećeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića, ispričala je prije četiri godine u emisiji "Balkanskom ulicom" da su od početka bili autsajderi u skupom sportu kakav je tenis. Dobro znamo da je otac Srđan Đoković morao da se zadužuje kako bi Noleta izveo na pravi put, dok je veliku žrtvu podnijela i Dijana Đoković koja je radila u Beogradu i ostajala kod kuće sa mlađim sinovima Markom i Đorđem.

Štedjela je i slala novac Novaku i Srđanu kako bi mogli da putuju u inostranstvo na turnire, a dugo je trebalo strancima da nauče odakle uopšte dolazi porodica Đoković. Ispričala je i da su je i poslije Noletove dominacije u Njujorku ispitivali gdje je ta Srbija, da li je to Sibir ili Sirija, ali je na to već oguglala.

Tako je bilo od početka karijere Novaka Đokovića kada su Dijana i Srđan jedva uspijevali da dobiju karte da gledaju svog sina, na šta se požalila i rekla da su neki drugi poput Federera bili povlašćeni.

Kako može Federer, a ne može Đoković?

"Na većim turnirima nas takođe nisu fermali... Kad tražiš karte, pošto je naša porodica velika - dovoljno je da je nas četvoro - to je već dosta karata. Nisu htjeli da nam daju. Ograničen broj karata", rekla je Dijana Đoković i uočila je da nije tako recimo bilo kada je u pitanju Rodžer Federer.

"A vidiš kod Federera i ostalih vrhunskih igrača da su djeca imala akreditacije, a nama ne daju. Snalazili smo se", dodala je majka najvećeg svih vremena.

Kad je Dijana prvi put gledala Novaka?

"Nismo od početka mogli da sjedimo u takvim ložama. Morao je da se Novak dokaže i da se 'popne'. Igrao je prvo na sporednim terenima gdje imaju jedan-dva reda. Ili ništa. Moj prvi odlazak bio je recimo Vimbldon 2005. godine...", ispričala je Dijana Đoković koja je u istom intervjuu dodala i kako je njena haljina 2011. godine donijela sreću i zato je njegova "superjunakinja".

Kupila ju je nekoliko godina ranije, s željom da je obuče kada Nole prvi put osvoji Vimbldon, a onda je stajala u ormanu sve dok nisu krenuli u London 2011. "Izvukla" ju je za polufinale sa Congom, poslije kog je postao prvi na svijetu, da bi je tada ponovo čak i u finalu nosila. Rekla je Novaku za to poslije finala i posebno ga oduševila, ali nije sve bilo tako idilično kada je prvi put otišla da ga gleda u inostranstvu.

"Bio je to Bergamo, neki čelindžer. Moj prvi odlazak u inostranstvo, pošto ja sam pekla palačinke, radila i slala sam pare. Uvijek mi je Srđan pričao da ja ne vjerujem dovoljno, a da kad uspije, da ću ja da ga gledam sa Kopaonika na TV-u, dok on sjedi u loži na Rolan Garosu i Vimbldonu i da će mi mahati", nasmijala se Dijana Đoković i prisjetila se odlaska u Italiju koji se pamti: "Taj prvi put u Bergamu, pričao mi je da su to bazeni, klubovi, eskluziva... A mi otišli tamo pod Alpe, smrzli smo se. Reko', ako je ovo, onda mi nije neki užitak."

Šta je Dijana još pričala o Federeru?

Nije tajna da je način na koji je Federer pričao o Novaku nervirao čitavu porodicu Đoković, tako da je u jednom ranijem intervjuu majka Dijana ispričala šta joj je posebno smetalo.

"Ne znam zašto ljudi ne vole Novaka kao Rodžera Federera ili Rafaela Nadala. Svi su u finalu Vimbldona aplaudirali Federeru, a nas nekoliko je navijalo za Novaka. To me je nerviralo jer je Federer malo arogantan", kazala je Dijana Đoković u intervjuu zbog kog je pobjesnio i Endi Rodik.

"To je definitivno bilo suvišno, ne možete tako da napadnete čovjeka. Kada bih htio da opišem Federera riječ 'arogantan' ne bi bila u prvih 6.000 riječi koje bih koristio. Lično, mislim da su Đoković i njegova porodica u posljednjih nekoliko dana imali nekoliko zabrinjavajućih izjava. Tu mislim i na izjavu o pretvaranju zagađene vode u ljekovitu samo snagom misli. I to je samo jedna od zabrinjavajućih misli. Opet, moje lično neslaganje sa njim po pitanju nekih stvari ne sprečava me da ga smatram ga prijateljski nastrojenim i to ne znači da zanemarujem ono što radi na terenu", dodao je Amerikanac.