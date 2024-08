Dijana Đoković otkrila zašto je promijenila vjeru i uzela ime Milica: "U meni se sve promijenilo kada sam rodila sina"

Majka najbojeg tenisera ikada, Novaka Đokovića, Dijana Đoković iza sebe ima nevjerovatnu životnu priču.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Rođena je 1964. godine kao Dijana Žagar, njena porodica potiče iz Hrvatske. Međutim, u jednom momentu je promijenila vjeru, te danas nosi crkveno ime Milica.

Dijanino porijeklo i promjena vjere

Zdenko Žagar, otac Dijane Đoković je jednom prilikom progovorio o svom porijeklu.

"Po nacionalnosti sam Hrvat, rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baba, takođe je rođena u istom mjestu. Tamo smo se i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, a ona je još pohađala školu, pa smo se posle, kad mi se pridružila, vjenčali. Tako se rodila Dijana, pa Sanda", rekao je Zdenko za Novu i dodao:

"Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to niko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođaka koja živi u Vinkovcima da me pita gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome", pričao je Zdenko.

O svom porijeklu i djetinjstvu otvoreno je govorila jednom prilikom, kada je istakla da je u djetinjstvu, iako je bila katoličke vjeroispovesti je nisu učili da vjeruje u Boga.

"Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja vjerujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju djecu da prenesem, jer ni ja nisam imala, biću iskrena. U Srđanovoj porodici opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smjeli", rekla je Dijana.

Krštenje je organizovano po želji Srđanove mame, a tada je pokrštena cijela porodica.

"Pokojna Srđanova majka Stanka, koja je imala jako tešku bolest - rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi voljela da krsti djecu prije nego što umre. I ja sam se pitala kako da se krstim, kada su moji porijeklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali porijeklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji cio život", objašnjava.

Odluku da se krsti u pravoslavnoj crkvi donijela je kada je rodila drugog sina, a od tada nosi ime Milica, jer je njeno ime rimokatoličko.

"Međutim, što su oni mene više pristiskali, ja sam bila sve dalje od te odluke, e onda su me pustili. Kada sam rodila Marka, e tada se u meni nešto samo preokrenulo. I rekla sam: 'Da, ja želim da se krstim i želim da krstim moju djecu'. I tako smo odlučili da se svi krstimo u maju 1992. u Žiči i to u staroj crkvi," objasnila je majka Novaka Đokovića.