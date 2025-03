Navodno, Novak Đoković se loše ponašao prema francuskom teniseru Žilu Mariju, sa kojim je pet puta sparingovao.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u centru je pažnje čak i kada ne igra - danas cio svijet priča o njemu jer je organizacija PTPA koju je osnovao tužila "teniski kartel" zbog nepovoljnog položaja igrača. Takva tužba trebalo bi da donese korist teniserima koje su lošije plasirani na listi, odnosno da se u budućnosti pametnije dijeli novac namenjen nagradnom fondu na turnirima.

Iako se Novak Đoković nije potpisao ispod tužbe, slabije plasirani teniseri trebalo bi da mu budu zahvalni zbog inicijative koju je pokrenuo. Nije uvijek takva situacija - ima i onih koji ga kritikuju na svakom koraku, kao da jedva čekaju priliku da ispričaju nešto loše o njemu. Poslednji u nizu takvih je Francuz Žil Mari (33), koji pored teniske karijere ima i popularni jutjub kanal na kojem dijeli avanture iz živote profesionalnog sportiste.

Mari je godinama pokušavao da stigne do svjetskog vrha i to mu nikada nije pošlo za rukom, pa je najčešće imao priliku da u društvu teniskih velikana bude samo kada sparinguju. Po njegovim riječima, sa Đokovićem je sparingovao pet puta i Novak je svaki put bio užasan prema njemu!

Zašto Francuz Mari napada Novaka Đokovića?

Iako je Novak Đoković jedan od najboljih tenisera svih vremena, njegovi kritičari uvijek su prisutni. Francuskom teniseru koji nema veliku karijeru najviše smeta ponašanje Novaka Đokovića, iako znamo da ima i potpuno drugačijih primjera - recimo, Danil Medvedev je uvijek sa poštovannjem pričao o najboljem srpskom sportisti jer se prema njemu isto ponašao kada je bio anoniman kao i kada je stigao u svjetski vrh. Žil Mari tvrdi da Novak Đoković uopšte nije tako dobar.

Srpski teniser Novak Đoković

Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

"Kada sam bio sparing partner na Rolan Garosu, igrao sam pet puta sa Đokovićem i pet puta je bio užasan. S njim se uvijek pleše po tankoj žici. Pošalješ loptu na metar i po od njega, on je ni ne odigra i pogleda te u stilu: ‘Uradi to još jednom i otarasiću te se'“, kaže Mari i dodaje: "U jednom trenutku sam servirao, on ni ne odigra loptu i kaže mi: ‘Moj trener servira’. Njegov trener onda servira ja odigram loptu, a on je pošalje 50 metara u visinu, ni ne znam zašto… To uopšte nije lijepo“.

Kada se promijenio Novak Đoković?

Narednu priliku da bude u drutšvu Novaka Đokovića francuski teniser Žil Mari imao je u Melburnu, gde je otputovao da bi igrao na Australijan openu. Iako je imao loše iskustvo, opet je bio na treninzima Novaka Đokovića za kojeg kaže da je poptuno drugačiji igrač pred kamerama.

"Tamo sam bio više od sparing partnera, bio sam igrač, tako da je bilo drugačije. Znao je i za moj jutjub kanal. I trening je sniman kamerama, pa nije mogao da bude užasan", ispričao je Mari. Njegovi snimci sa Australijan opena na kojima je sa Novakom Đokovićem među najpopularnijima su na kanalu. Srpskom teniseru tada se zahvaljivao jer je imao priliku da treniraju zajedno, a djeluje da mu tada nije smetalo kako se ponaša najbolji svih vremena.

Ko je Žil Mari?

Francuski teniser Žil Mari nikada nije bio među 200 najboljih na svijetu, a najbolji plasman ostvario je prije nešto manje od godinu dana kada je zauzimao 203. poziciju. Trenutno je 461. igrač na planeti, a imajući u vidu njegove godine teško je očekivati da će uspjeti da ostvari dublji trag u sportu koji voli.

Od početka ove godine izgubio je sva četiri meča koje je igrao na čelendžerima, nazadovao je za oko 120 pozicija, osvojio samo jedan set i zaradio manje od dve hiljade dolara. Čini se da mu je vrijeme da se u potpunosti prebaci na društvene mreže, gdje je veoma primjetan tokom prethodnih godina - pored toga što je profesionalac u tenisu on je i vloger, odnosno ima Jutjub kanal na kojem dijeli sadržaj o tenisu.

Snimak koji je napravio na Rolan Garosu 2021. godine ima blizu 240 hiljada pregleda, dok materijal sa Australijan opena iz 2024. godine ima preko 190 hiljada. Oba snimka spadaju među 10 najgledanijih na Marijevom kanalu, koji prati 130.000 korisnika. Ovako je bilo u Melburnu: