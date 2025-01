Ako nosite srpsku zastavu, a ne igra Novak - izbaciće vas! Ako nosite rusku, izbaciće vas bez obzira na to ko igra.

Australijan open ima poteškoća sa organizacijom turnira ove godine. Prvo se jedna teniserka žalila jer su joj pet minuta pred meč promijenili rivalku, zatim su teniseri morali da mijenjaju teren na kome igraju zbog prevelike buke, a sada su problem zastave! Direktor turnira Kreg Tajli je istakao da će svako ko bude mahao zastavama koje su zabranjene biti izbačen sa turnira, kao i bilo ko ko bude na tribinama imao političke poruke. Sada se ipak neke organizacije žale zbog toga što su na tribinama redovni navijači sa zastavama Palestine!

Palestina i Izrael su od oktobra 2023. godine u ratu, a kao i na mnogim drugim mjestima u Australiji ima mnogo onih koji podržavaju borbu naroda Palestine. Ipak glavni čovjek Jevrejske asocijacije Australije Robert Gregori se žalio da su zastave Palestine na ovom mjestu protivne pravilima turnira.

"Pravila bi trebalo da budu jednaka za sve. Ne bi smjelo da bude izuzetka za palestinske aktiviste. Australijanci su u susretu sa anti-izraelskim protestima i neredima u našim gradovima više od godinu dana. Poslednje mjesto na kome ovo žele da vide je teniski meč", rekao je on.

Samo dvije zastave zabranjene!

Na Australijan openu su samo dvije zastave zabranjene, kako igračima koji nastupaju, a tako i navijačima. To su zastave Rusije i Bjelorusije i ruski i bjeloruski sportisti se ne takmiče sa zastavom pored imena. Razlog za to je rat u Ukrajini koji traje već nekoliko godina. Nije to prva zabrana ovog turnira.

Prije tri godine je Australijan open zabranio navijačima da nose majice sa natpisom "Gdje je Peng Šuai", kada se pokrenula akcija oko toga što je iz javnosti nestala ta kineska teniserka. Ipak javnost se ponunila zbog toga, pa je ta odluka promijenjena. Prošle godine je na kratko prekinut meč Aleksa Zvereva i Kamerona Norija jer je jedna žena na teren ubacila letke na kojima je pisalo "Sloboda PalestinI".

"Australijan open navodno ima politiku zabranivanja političkih slogana. Čak su to iskoristili protiv navijača koji su podržavali kinesku teniserku Peng Šuai. Nije tako kada vidimo "Sloboda Palestini" u publici", navodi se u saopštenju Jevrejske asocijacije Australije.

Direktor turnira Kreg Tajli je rekao da će izraelske zastave biti dozvoljene, ali samo ako neko od izraelskih tenisera bude nastupao na turniru. "Glavni cilj je da budemo sigurni da su navijači srećni i da imaju sigurnu i prijatnu atmosferu u kojoj mogu da gledaju tenis. Ako se to u bilo kom momentu kompromituje, onda reagujemo. Da svima bude jasno, ali je tu teniser koji nije iz zemlje koja se ne takmiči, nećemo dozvoliti da nosi zastavu bilo koje druge države" rekao je Tajli.

