Košarkaše Crne Gore u nedjelju od 17.30 časova u Rigi očekuje važan duel protiv Ukrajine.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Crne Gore nastavlja borbu u kvalifikacijama za Mundobasket, a predstojeći duel sa Ukrajinom mogao bi biti presudan za očuvanje šansi za plasman na Svjetsko prvenstvo. Utakmica će biti odigrana u nedjelju od 17.30 časova na neutralnom terenu u Rigi.

„Crveni“ će u ovaj susret ući oslabljeni, sa samo jednim klasičnim plejmejkerom, Danilom Ivanovićem, nakon što se Nikola Pavlićević povrijedio tokom utakmice protiv Španije u četvrtak.

Selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović istakao je da situacija nije jednostavna, ali da će ekipa pokušati da ponovi dobru igru iz prvog dijela meča sa Španijom.

„Kao što to obično biva, problemi ne dolaze sami. Svi znamo koliko je važna pozicija plejmejkera, ali pokušaćemo da igramo kao protiv Španije. Bili smo dobri 20 do 25 minuta, a onda smo pali. Situacija je teška, ali sam siguran da će momci dati sve od sebe. Posebno bih pohvalio Ivanovića, koji je igrao na sopstvenu odgovornost“, kazao je Mitrović.

Ukrajina je u prvom međusobnom duelu slavila u „Morači“, a trenutno ima učinak od šest pobjeda i tri poraza.

Mitrović smatra da Crnu Goru očekuje zahtjevan zadatak, ističući da Ukrajinci već dugo nastupaju zajedno i raspolažu kvalitetnim i visokim igračima na svim pozicijama. Ipak, ukazao je i na izostanak njihovog lidera Mihaljuka.

Prema njegovim riječima, za dobar rezultat biće neophodno smanjiti broj grešaka, kontrolisati skok i iskoristiti otvorene šuteve.

Selektor se osvrnuo i na ubjedljiv poraz od Španije, u kojem je Crna Gora izgubila sa 31 poenom razlike.

Istakao je da su Španci u drugom poluvremenu nametnuli mnogo jači ritam, kojem je bilo teško parirati zbog skraćene rotacije. Najavio je da će pokušati da ravnomjernije rasporedi minutažu među igračima, koliko god to okolnosti budu dozvoljavale, uz poruku da će reprezentacija u svakom meču ići na pobjedu.