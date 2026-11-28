Danas je u Srbiji pao prvi snijeg, a pjevačica Indira Radić je objavila kako trenutno izgleda njeno dvorište

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Prije nekoliko godina, Indira Radić pazarila je velelpnu vilu na Kosmaju, kada je donijela odluku da potpuno napusti Beograd i život nastavi na poznatoj planini.

Ona je tamo izgradila sve što je njoj potrebno, pa pored velelpne vile, u velikom dvorišti, pjevačica je izgradila i bazen.

Rano jutros, pjevačica je izašla u dvorište i oduševila se onim što je zatekla. Kako je u pojedinim mjestima počeo da veje sneg, prvi ove zime, Indira je usnimila nestvarnu idilu.

Pjevačica je usnimila svoje dvorište prekriveno snegom, ali bazen i pokazala kako uživa u jutarnjem pogledu.

"Moje selo", napisala je Indira i dodala emotikon srca, dok je snimala dvorište.

Izgradila "raj na zemlji"

O Indirinoj odluci da ode iz Beograda zauvijek nedavno je progovrio i izvor blizak pjevačici, koji je i otkrio za medije da je pazarila nekretninu na Kosmaju.

Vidi opis Dala ozbiljne pare za kuću, sad zavejana: Srpska pjevačica objavila sliku ispred vile, prizor nestvaran (Foto) Indira Radić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / indiraradicofficial Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/Indira Radić Official Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Indiri je u poslednje vrijeme počeo da smeta život u Beogradu. Riješila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živjela sad stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom s kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj meri, ima svoj mir koji joj je prijeko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu", rekao je izvor blizak pjevačici i dodao da Indiri redovno u goste dolaze prijatelji među kojima je i njen bivši dečko Rale.

"Tu na Kosmaj joj dolaze i prijatelji, ima veliko dvorište gde uživa. Verovali ili ne, ali redovno joj u posjetu dolazi bivši dečko Goran Ratković Rale i to ni manje ni više nego sa Anom Nikolić. Baš se svi lijepo slažu i Ana baš gotivi Indiru iako je poznato da je vrlo ljubomorna na pjevačice s kojima je Rale pre nje bio u vezi. Tu piju, pričaju, druže se. Prava idila. Mislim da Rale sprema opet Indiri neke pjesme, pa malo pričaju i o poslu. Ipak joj je on s pokojnom Marinom Tucaković napisao najveće hitove u karijeri", dodao je izvor za medije.

(Telegraf, MONDO)