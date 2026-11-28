Kimih je dobio izuzetno bizaran crveni karton na gostovanju Bajerna u Hamburgu.
Jedna od subotnjih utakmica 11. kola Bundeslige igra se u Hamburgu, gdje HSV dočekuje ekipu Bajerna.
Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu, a u drugom će aktuelni šampion Njemačke biti lišen usluga Jozue Kimiha, koji je na prilično bizaran način dobio crveni karton.
U toku je bio 44. minut kada je prije jednog auta za domaće mladi napadač HSV-a Aleksander Rosing-Lelesit isprovocirao Kimiha. Odgurnuo ga je, na šta ga je kapiten Bajerna povukao za kosu i oborio na zemlju. Za glavnog arbitra Florijana Dankerta nije bilo dileme – odmah je Kimihu pokazao put u svlačionicu.
Pogledajte taj trenutak:
ROJA DIRECTA PARA JOSHUA KIMMICH POR TIRAR DEL PELO A ROSSING-LELESIITEL CAPITÁN DEJA CON UNO MENOS AL BAYERN MUNICH ANTE HAMBURGO https://t.co/KfVB5nYy37— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)November 28, 2026
(mondo.ba, D. Šutvić)