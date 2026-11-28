Ljubavna priča sa Milicom intrigirala je javnost, a mladi sportista je u međuvremenu izgradio impresivnu karijeru, zaigrao za reprezentaciju SAD i postao miljenik žena širom svijeta.

Izvor: TV Pink/Printscreen/Paparazzo lov

Ljubavni život pjevačice Milice Pavlović godinama je bio pod velom tajne. Ipak, samo jednom je napravila presedan i javno priznala ko je muškarac koji je osvojio njeno srce, u pitanju je bio vaterpolista Nikolas Saveljić, sin proslavljenog fudbalskog asa Niše Saveljića.

Iako su mnogi u početku mislili da je riječ o prolaznoj avanturi, njih dvoje su delili ozbiljne emocije, dok je Nikolas u međuvremenu izrastao u vrhunskog sportistu svetskog kalibra i jednog od najatraktivnijih muškaraca sa naših prostora.

Ko je Nikolas Saveljić?

Nikolas je rođen 12. septembra 1998. godine u francuskom gradu Bordou, u periodu kada je njegov otac Niša Saveljić sa velikim uspjehom nosio dres fudbalskog kluba Bordo. Odrastao je u sportskoj porodici, uz oca fudbalera i majku Dijanu koja se uspješno bavila plivanjem, talenat i atletska građa bili su mu predodređeni.

Iako je u djetinjstvu nekoliko godina trenirao fudbal, plivačke i vaterpolo sposobnosti su ubrzo prevagnule. Odrastajući u Kotoru, vaterpolo školu prošao je u čuvenom "Primorcu", gdje je već sa 15 godina debitovao za seniorski tim. Ubrzo je kao kapiten predvodio juniorsku reprezentaciju Crne Gore, sa kojom je na Svetskom prvenstvu za juniore osvojio srebrnu medalju.

Osvajanje Amerike

Prekretnica u Nikolasovom životu dogodio se odlukom da se preseli u Sjedinjene Američke Države. Upisao je prestižni univerzitet UCLA u Los Anđelesu, gdje je paralelno gradio akademsko obrazovanje i igrao vaterpolo na najvišem univerzitetskom nivou.

Vidi opis Ovaj zgodni vaterpolista je bivši Milice Pavlović: Samo sa njim je priznala vezu, sin je poznatog sportiste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG saveljaaa Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IG saveljaaa Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Pink/Printscreen/Paparazzo lov Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Pink/Printscreen/Paparazzo lov Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TV Pink/Printscreen/Paparazzo lov Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Pink/Printscreen/Paparazzo lov Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Pink/Printscreen/Paparazzo lov Br. slika: 7 7 / 7

Na koledžu je postao prava sportska zvijezda: doveo je UCLA do titule nacionalnog NCAA šampiona, četiri puta je biran u idealni tim prvenstva („All-American“), a kruna njegovog boravka u Americi bila je prestižna nagrada „Peter J. Cutino“, koja se dodjeljuje najboljem univerzitetskom vaterpolisti u cijeloj Americi.

Tajna ljubav sa Milicom Pavlović

Upravo tokom njegovih studentskih dana u Los Anđelesu rodila se ljubav sa Milicom Pavlović. Upoznali su se tokom ljeta u Crnoj Gori, gdje je sportista dolazio na odmor. Iako u početku nije bilo ničega osim simpatija na prvi pogled, kasnije su stupili u kontakt putem Instagrama, gdje ju je Nikolas osvojio manirima i džentlmenskim pristupom.

Viđali su se kad god su mu obaveze u Americi dozvoljavale da doputuje u Evropu, a pjevačica je priznala da je išla toliko daleko da je na sastancima na Kalemegdanu nosila kapuljaču kako ih niko ne bi prepoznao.

Ipak, paparaci su ih na kraju uhvatili u Beogradu prilikom zajedničkog odlaska u kafić iz njenog stana na Novom Beogradu, a pjevačica je kasnije kod Ognjena Amidžića otvorila dušu i ispričala šta je presudilo njihovoj vezi:

"Bila sam sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd, uhvatili su nas zajedno. Teška sam osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču. Upoznala sam mu i majku. Nismo raskinuli jer se nismo voljeli, već zbog fizičke udaljenosti”.

Karijera manekena

Pored impresivnih rezultata u bazenu i visine od skoro dva metra (198 cm), Nikolas je zahvaljujući izgledu privukao i modne agente. Još tokom rane mladosti oprobao se kao maneken, a posebno se izdvaja njegov angažman na tradicionalnoj Smotri mode u Kotoru, gdje je imao čast da na pisti nosi kreacije legendarnog svjetskog kreatora Žan-Pola Gotjea.

Uprkos povremenim izletima u modeling i velikoj popularnosti na društvenim mrežama, Nikolas je uvijek isticao da mu je porodica na prvom mjestu usadila skromnost i da mu je profesionalni sport jedini pravi put.

Gdje je i šta radi danas?

Nakon završetka univerzitetske karijere u Americi, Saveljić je doneo važnu sportsku odluku i zadužio kapicu seniorske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Sa nacionalnim timom SAD nastupao je na velikim svjetskim takmičenjima, uključujući Svjetsko prvenstvo u Singapuru i mečeve Svjetskog kupa, gde važi za jednog od ključnih napadača.

Klupsku karijeru nastavio je u Evropi. Nakon nastupa za Budvu, preselio se u italijansku Seriju A1 gde je branio boje kluba Telimar iz Palerma, dok je krajem 2025. godine napravio novi transfer i potpisao ugovor sa rumunskim velikanom Dinamo Bukureštom, sa ciljem da se bori za domaće trofeje i ostvari zapažen rezultat u evropskim kupovima.

Danas Nikolas živi na relaciji Bukurešt – Sjedinjene Američke Države – Crna Gora, maksimalno je posvećen treninzima i profesionalnom vaterpolu.